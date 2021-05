Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: Ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ στον ΑΝΤ1 για τη δεύτερη θρόμβωση σε 35χρονο (βίντεο)

Ποια η κατάσταση του 35χρονου ασθενούς. Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις για τη σχέση των θρομβώσεων με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Δεύτερη θρόμβωση εντοπίστηκε στον 35χρονο από την Ιεράπετρα που είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca στις 29 Απριλίου.

Ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το θέμα και τόνισε ότι δεν εκδηλώθηκε δεύτερο επεισόδιο, απλά στο πλαίσιο του ελέγχου εντοπίστηκε και δεύτερη εστία χωρίς όμως να έχει κάποια συμπτωματολογία ο ασθενής.

Σε ερώτηση για το εάν συνδέονται τα επεισόδια με το εμβόλιο της AstraZeneca απάντησε: "Από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια διαδικασία. Έχουμε ενημερώσει τους αρμόδιους, προκειμένου να γίνουν όσα πρέπει για να αποδειχθεί εάν συνδέεται με το εμβόλιο. Δεν το αποκλείουμε πάντως. Απλά πρέπει να είμαστε σίγουροι".

Όπως είπε ο κ. Χαλκιαδάκης, κάποιες εξετάσεις βγήκαν θετικές, για τη σχέση των θρομβώσεων με το εμβόλιο, αλλά αναμένονται απαντήσεις κι άλλων ελέγχων.

Ως προς την πορεία της υγείας του 35χρονου τόνισε ότι είναι καλά και από πλευράς του κάτου μέλους του και από πλευράς της επέμβασης στην καρωτίδα.

