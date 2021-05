Κοινωνία

“Special Report” στους Αρκιούς: η καθημερινότητα του μοναδικού μαθητή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα συμβεί όταν ο Χρήστος θα πρέπει να πάει στο Γυμνάσιο; Υπάρχει τρόπος να αυξηθούν οι κάτοικοι του μικρού νησιού;

Το «Special Report» ταξίδεψε στο νησί των Αρκιών στα Δωδεκάνησα για να συναντήσει τον 11χρονο Χρήστο, τον μοναδικό μαθητή στο μικρότερο Δημοτικό σχολείο της Ευρώπης.

Η Λίλιαν Τσουρλή κατέγραψε την καθημερινότητα του μικρού μαθητή και τις προσπάθειες που κάνει η δασκάλα του ώστε να μη στερηθεί τίποτα από την εκπαίδευσή του.

Τι θα συμβεί όταν ο Χρήστος θα πρέπει να πάει στο Γυμνάσιο; Υπάρχει τρόπος να αυξηθούν οι κάτοικοι του μικρού νησιού;

Στην κάμερα της εκπομπής, οι κάτοικοι των Αρκιών μίλησαν για τα πλεονεκτήματα, αλλά και τις δυσκολίες που έχει η ζωή σε ένα ακριτικό νησί, ενώ κατέθεσαν την αγωνία τους για το πιθανό «λουκέτο» στο σχολείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Η Πολιτεία να τιμωρεί τους δολοφόνους πιο αυστηρά (βίντεο)

Άρση lockdown με self test: πώς λειτουργούν σχολεία και παιδικοί σταθμοί

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με γκαζάκια στο Γερμανικό Ινστιτούτο (βίντεο)