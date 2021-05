Αθλητικά

Λίβερπουλ: Νίκη με γκολ του τερματοφύλακα στις καθυστερήσεις

Συγκλονιστικό φινάλε στο "Χόθορνς", με την Λίβερπουλ να ρίχνει στο καναβάτσο με 2-1 την Γουέστ Μπρομ και να κάνει τεράστιο άλμα για το Champions League.

Η Λίβερπουλ είχε κολλήσει στο 1-1 με την Γουέστ Μπρομ από το 33ο λεπτό και τη στιγμή που όλα έδειχναν χαμένα και ήταν με τα... δυό πόδια εκτός από το νέο Champions League, ήρθε ως από μηχανής Θεός ο τερματοφύλακάς της, Άλισον.

Ο Βραζιλιάνος κίπερ προωθήθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα, στην τελευταία ευκαιρία των κόκκινων να αλλάξουν τη μοίρα τους και δικαιώθηκε.



Πήρε θέση στο ύψος της μικρής περιοχής και όταν η μπάλα έφτασε προς το μέρος του από την εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Αλεξάντερ-Άρνολντ από τα αριστερά, εκτέλεσε με ασύλληπτη κεφαλιά τον ομόλογό του κίπερ της Γουέστ Μπρομ, Τζόνστον, για να γράψει το τελικό 2-1 για την Λίβερπουλ που την φέρνει δύο βήματα μακριά από τη συμμετοχή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση τη νέα σεζόν.

