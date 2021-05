Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος στη χώρα με τη θερμοκρασία θα "φλερτάρει" σταδιακά με τους 32 βαθμούς! Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, υπάρχει πιθανότητα για κάποιες μπόρες, ψηλά στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, στα δυτικά 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Νοτιάδες στις υπόλοιπες περιοχές και στο Αιγαίο, μέχρι 6 μποφόρ. Η Θερμοκρασία θα φθάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα και τους 29-30 στα Κεντρικά.

Στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα με δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν ασθενείς.

Ο μετεωρολόγους του ΑΝΤ1 σημείωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι από την Τρίτη ο υδράργυρος θα πιάσει ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report” στους Αρκιούς: η καθημερινότητα του μοναδικού μαθητή (βίντεο)

Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Η Πολιτεία να τιμωρεί τους δολοφόνους πιο αυστηρά (βίντεο)

Άρση lockdown με self test: πώς λειτουργούν σχολεία και παιδικοί σταθμοί