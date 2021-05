Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκροί σε νέο περιστατικό με πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μετέδωσε το NBC Bay Area επικαλούμενο την αστυνομία του Όκλαντ.

(εικόνα αρχείου)

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες Κυριακή το απόγευμα στο Ιστ Όκλαντ της Καλιφόρνιας, μετέδωσε το NBC Bay Area επικαλούμενο την αστυνομία του Όκλαντ.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στις 17:53 τοπική ώρα χθες Κυριακή στη λεωφόρο Χάιλαντ της συνοικίας Χάιλαντ Τέρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.



Αστυνομικοί ερευνούν το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

“Special Report” στους Αρκιούς: η καθημερινότητα του μοναδικού μαθητή (βίντεο)

Λίβερπουλ: Νίκη με γκολ του τερματοφύλακα στις καθυστερήσεις