Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: η εισήγηση της επιτροπής ήταν για δύο self test στα σχολεία (βίντεο)

Τι είπε για το ένα self test την εβδομάδα στα σχολεία, τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης κυκλοφορίας τη νύχτα.

Στην απόφαση της κυβέρνησης να απαιτείται από σήμερα η διενέργεια self-test μόνο μία φορά την εβδομάδα για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Σε σχετική ερώτηση ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, απάντησε ότι η απόφαση της επιτροπής ήταν για δύο τεστ την εβδομάδα στα σχολεία, ενώ αρχικά έγινε συζήτηση για ένα self test και ένα rapid test την εβδομάδα.

Για την κυκλοφορία μετά τις 12.30 τόνισε ότι εξετάζεται ο τρόπος για τη μετάβαση σε μια ζωή χωρίς περιορισμούς με ασφάλεια. “Σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε συνεχώς αναθεωρήσεις” τόνισε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο lockdown στο μέλλον τόνισε: “Απευχόμαστε να χρειαστεί να προτείνουμε νέους περιορισμούς, γι αυτό κάνουμε έκκληση στους ανθρώπους να προσέχουν”.

Για το άνοιγμα του τουρισμού έκανε λόγο για “άσκηση ισορροπίας”. “Για να λυθεί επιτυχώς αυτή η εξίσωση χρειάζεται η βοήθεια όλων ως προς την τήρηση των μέτρων” σημείωσε.

Ως προς τις μεταλλάξεις τόνισε ότι τα εμβόλια αντιμετωπίζουν όλες τις γνωστές μεταλλάξεις έως τώρα, ενώ εξέφρασε την ανησυχία τους για τις μεγάλες συγκεντρώσεις.