Κορονοϊός - Σιγκαπούρη: Οι μεταλλάξεις κλείνουν τα σχολεία

Προειδοποιώντας ότι τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία. Σχεδιασμοί για τον εμβολιασμό παιδιών κάτω των 16 ετών.

Ολοένα και περισσότερα παιδιά μολύνουν παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, ιδίως αυτό το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στην Ινδία, όπως προειδοποιεί η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, και ετοιμάζεται να κλείσει τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτή την εβδομάδα σχεδιάζοντας ταυτόχρονα την ανοσοποίηση των ανηλίκων.

Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σχολεία και κάποια κολέγια θα παραδίδουν μαθήματα αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση από μεθαύριο Τετάρτη ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, την 28η Μαΐου.

«Ορισμένα από αυτά τα παραλλαγμένα στελέχη (του SARS-CoV-2) είναι πολύ πιο μεταδοτικά και φαίνεται πως επιτίθενται ειδικά σε μικρότερα παιδιά», τόνισε ο υπουργός Παιδείας της Σιγκαπούρης.

Πάντως κανένα από τα παιδιά που προσβλήθηκαν δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, απλώς κάποια έχουν ήπια συμπτώματα, καθησύχασε.

Χθες Κυριακή, οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν πως επιβεβαιώθηκαν 38 κρούσματα του νέου κορονοϊού που οφείλονταν σε εγχώρια μετάδοση σε 24 ώρες, ο υψηλότερος αριθμός από τα μέσα του Σεπτεμβρίου, 17 από τα οποία δεν έχουν ιχνηλατηθεί. Ανάμεσα στα πρόσωπα είναι τέσσερα παιδιά· τα κρούσματα αυτά συνδέονται με εστία σε φροντιστήριο.

Το παραλλαγμένο στέλεχος B1617 του νέου κορονοϊού μοιάζει να προσβάλλει περισσότερο τα παιδιά, συναίνεσε ο υπουργός Υγείας της Σιγκαπούρης, ο Ονγκ Γε Κανγκ. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τον αριθμό των παιδιών που μολύνθηκαν από το στέλεχος αυτό.

Συνολικά, μέχρι στιγμής η Σιγκαπούρη έχει καταγράψει επίσημα πάνω από 61.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 –πολλά από τα οποία συνδέονταν με κοιτώνες ξένων εργατών– και 61 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Ωστόσο «η απότομη αύξηση των κρουσμάτων που οφείλονταν σε μετάδοση στην κοινότητα (…) μας υποχρεώνει να μειώσουμε τις κινήσεις μας και τις επαφές μας τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ο υπουργός.

Ο εμπορικός και χρηματοοικονομικός ασιατικός κόμβος της Ασίας ως πολύ πρόσφατα δεν κατέγραφε παρά μονοψήφιους αριθμούς μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 για μήνες.

Αν και ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει ακόμη ένα κλάσμα αυτών που ανακοινώνουν γείτονες της Σιγκαπούρης, οι αρχές ανησυχούν, διότι αυξάνονται. Από χθες Κυριακή, εφαρμόζονται οι αυστηρότεροι περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις και δραστηριότητες από το περυσινό lockdown.

Η εκστρατεία ανοσοποίησης στη Σιγκαπούρη έχει επιβραδυνθεί, εξαιτίας του αργού ρυθμού άφιξης δόσεων εμβολίων από το εξωτερικό. Ειδικοί εξετάζουν το εάν είναι εφαρμόσιμο και σκόπιμο να μεγεθυνθεί το μεσοδιάστημα ανάμεσα στη χορήγηση της πρώτης και της δεύτερης δόσης, σύμφωνα με τον κ. Ονγκ.

Κάτι παραπάνω από το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Σιγκαπούρης έχει λάβει και τις δύο δόσεις των εμβολίων των Pfizer/BioNTech και Moderna. Οι αρχές σκοπεύουν να καλέσουν τους πολίτες κάτω των 45 ετών να συμμετάσχουν στο εθνικό πρόγραμμα ανοσοποίησης το δεύτερο μισό του τρέχοντος μηνός.

Κατά τον υπουργό Υγείας, καταρτίζονται σχεδιασμοί για τον εμβολιασμό παιδιών κάτω των 16 ετών, αφού δοθεί άδεια επείγουσας χρήσης του εμβολίου της Pfizer. Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία έχει υποβάλει ήδη σχετικό αίτημα στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα της Σιγκαπούρης.

