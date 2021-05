Κοινωνία

Ποινικός κώδικας - Ζαΐρη στον ΑΝΤ1: Η προσωπικότητα του δράστη να λαμβάνεται υπόψη στο ύψος της ποινής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις ποινές που προβλέπει ο νόμος και τι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν.

Για τον ποινικό κώδικα και αν χρειάζονται αλλαγές και τις ποινές που επιβάλλονται σε βίαια εγκλήματα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη.

Όπως είπε η κ. Ζαΐρη, «η Ελλάδα ήταν μια κοινωνία που είχε παράδοση στην αξία της ανθρώπινης ζωής» και το γεγονός ότι παρατηρείται πλέον έξαρση στις δολοφονίες αυτό οφείλεται στην εισροή πληθυσμών οι οποίοι δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες για την ζωή με τον Έλληνα»

«Όταν αυξάνουν οι ομάδες που δεν έχουν την ίδια αντίληψη για την ζωή ανατρέπεται η ισορροπία και η ειρήνη απο την μεγάλη ανάμειξη των πληθυσμών» σημείωσε ακόμα η κ. Ζαΐρη, τονίζοντας ότι «οι ηγέτες του οργανωμένου εγκλήματος δεν έχουν εντστερνιστεί της αξίες της ανθρώπινης ζωής.

Σχετικά με τις ποινές, σημείωσε ότι «το ύψος των ποινών στην Ελλάδα ήταν μεγάλο και δυσανάλογο πριν από μερικά χρόνια», κάτι που είχε μικρή επίδραση στους εγκληματίες, όπως είπε. Τόνισε ωστόσο, ότι «η μείωση των ποινών δεν γέννησε το πρόβλημα, αλλά ενδέχεται να μην βοηθάει, είπε

Η κ. Ζαΐρη υπογράμμισε ότι «χρειάζεται εξατομίκευση της εφαρμογής του νόμου» και πρόσθεσε ότι «πρέπει το δικαστήριο να έχει την δυνατότητα να ανεβάσει την ποινή κατά περίπτωση». «Δεν θα πρέπει να δένονται τα χέρια του δικαστή με τις διατάξεις», σημείωσε και τόνισε ότι «η προσωπικότητα του δράστη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο ύψος της ποινής, αυτό δεν το προβλέπει ο νόμος, χρειάζεται αλλαγή».

«Υπάρχουν άνθρωποι που αποφυλακίζονται και εξακολουθούν να αποτελούν φόβητρο για την κοινωνία», είπε η κ. Ζαΐρη, ενώ σημείωσε ότι «η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά».

Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report” στον “κόσμο του Gaming” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με γκαζάκια στο Γερμανικό Ινστιτούτο (βίντεο)

“YFSF - All Star”: ο μεγάλος νικητής και οι “μεταμορφώσεις” που εντυπωσίασαν (εικόνες)