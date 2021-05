Life

“YFSF - All Star”: Η guest εμφάνιση της Ελένης Καρακάση ως Susan Boyle (βίντεο)

Η γνωστή ηθοποιός "μεταμορφώθηκε" στην Susan Boyle, την 57χρονη Σκωτσέζα που είχε μαγέψει με την φωνή της το Britain's Got Talent το 2009.

Μια guest εμφάνιση που συζητήθηκε έκανε η Ελένη Καρακάση, το βράδυ της Κυριακής, στο «Your Face Sounds Familiar – All Star».

Η Ελένη Καρακάση βρέθηκε ξανά στη σκηνή του YFSF μετά από πέντε χρόνια και εντυπωσίασε το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Η γνωστή ηθοποιός "μεταμορφώθηκε" στην Susan Boyle, την 57χρονη Σκωτσέζα που είχε μαγέψει με τη φωνή της το Britain's Got Talent το 2009 και ερμήνευσε το "Memory" από το μιούζικαλ "Cats".

