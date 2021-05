Εγνατία: Φρικτό τροχαίο δυστύχημα (εικόνες)

Κοινωνία

Έσβησε στην άσφαλτο 49χρονος. Εκσφενδονίστηκε η μηχανή του αυτοκινήτου. Εικόνες - σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 49χρονο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό. Τον άτυχο οδηγό χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν άνδρες της Πυροσβεστικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το πρωί στον Κόμβο Κλειδίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη -που οδηγούσε ο 49 χρονος- ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να συντριβεί στις προστατευτικές μπαριέρες.

Σημειώνεται ότι η μηχανή του αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκε πολλά μέτρα μακριά από το όχημα, ενώ τον άτυχο οδηγό απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια άνδρες της Πυροσβεστικής που επενέβησαν στο σημείο.

