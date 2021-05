Πολιτική

Self test - Μακρή στον ΑΝΤ1: Χειρόγραφη βεβαίωση αν δεν λειτουργεί η πλατφόρμα

Τι είπε για τον αριθμό των Self test στα σχολεία ανά εβδομάδα και τα ψευδώς θετικά. Ανοικτό το ενδεχόμενο η νέα σχολική χρονιά να αρχίσει νωρίτερα.

Για το προβλήματα στην πλατφόρμα όπου δηλώνεται τα αποτελέσματα των self test μίλησε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, «αν υπάρχει πλήρης αδυναμία εκτύπωσης η δυνατότητα που δίνεται είναι και με χειρόγραφη βεβαίωση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή» και το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την κ. Μακρή.



Σχετικά με τον αριθμό των self test στους μαθητές ανά εβδομάδα, η υφυπουργός Παιδείας, τόνισε ότι «εισήγηση της επιτροπής ήταν για ένα sef test την εβδομάδα», ενώ λίγο νωρίτερα, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, είχε πει επίσης στον ΑΝΤ1, ότι η απόφαση της επιτροπής ήταν για δύο τεστ την εβδομάδα στα σχολεία.

Πάντως, η κ. Μακρή τόνισε ότι «δεν κάνουμε έκπτωση για την ασφάλεια και την δημόσια υγεία» και σημείωσε ότι αν και «η προμήθεια των Self test είναι ευθύνη άλλου υπουργείου», αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστά, είπε.

«Η ελληνική πολιτεία έχει κάνει την προετοιμασία της. Δεν μειώθηκαν τα self test στα σχολεία επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η πολιτεία», ξεκαθάρισε η κ. Μακρή.

Σχετικά με τα ψευδώς θετικά self test η κ. Μακρή τόνισε ότι το τεστ «θα πρέπει να επαναληφθεί σε δημόσια δομή» για να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα». Ξεκαθάρισε, επίσης ότι «δεν θα υπάρξει μείωση μισθού σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν κάνει το εμβόλιο»

Μιλώντας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις η υφυπουργός Παιδείας είπε ότι «υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που κάποιο παιδί νοσήσει με κορονοϊό και δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις». Όπως είπε, το ίδιο ισχύει και για άλλες περιπτώσεις, αν κάποιο παιδί δεν μπορεί να δώσει τώρα εξετάσεις, γίνονται επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο



Όπως είπε η σχολικά χρονιά για τα Δημοτικά σχολεία τελειώνει στις 25 Ιουνίου και στις 11 Ιουνίου για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 14 Ιουνίου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι «ανοικτό το ενδεχόμενο η νέα σχολική χρονιά να αρχίσει νωρίτερα, αλλά όχι μέσα στον Αύγουστο», ξεκαθάρισε.

