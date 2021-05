“Το Πρωινό” - Φαίη Σκορδά: Τι αποκάλυψε για το διαζύγιο της Έλενας Ράπτη (βίντεο)

Life

"Το Πρωινό" - Φαίη Σκορδά: Τι αποκάλυψε για το διαζύγιο της Έλενας Ράπτη

"Βόμβα" από την Φαίη Σκορδά για το χωρισμό της Έλενας Ράπτη και του Κίμωνα Μπάλλα.

Το Σαββατοκύριακο η είδηση που κυριάρχησε ήταν το διαζύγιο της Έλενας Ράπτη μετά από δύο χρόνια γάμου με τον Βίκτωρα Μπάλα.

Ωστόσο, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει τα δημοσιεύματα.

Σήμερα λοιπόν η καλή της φίλη Φαίη Σκορδά μέσα από "Το Πρωινό" επιβεβαίωσε τον χωρισμό. Μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα και αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είναι χώρια τους τελευταίους 12 μήνες.

«Ισχύει ότι δεν είναι μαζί. Οι δικοί της άνθρωποι κι εγώ που είμαι φίλη της γνωρίζαμε ακριβώς τι είχε συμβεί. Σαφώς όμως, όταν ξέρεις κάτι προσωπικό, δεν θα το πεις σε καμία εκπομπή. Δεν είναι μαζί τον τελευταίο ένα χρόνο, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα», είπε η Φαίη Σκορδά.

