Παπαθανάσης: Η οικονομία αποσωληνώνεται σταδιακά

Πότε επιστρέφει η μουσική στα καταστήματα εστίασης. Τι είπε για τον κλάδο της διενέργειας εκδηλώσεων.

Πρώτο Σαββατοκύριακο με επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, κατάργηση των μηνυμάτων sms, απελευθέρωση των μετακινήσεων και άνοιγμα του τουρισμού, με περίπου 140.000 ελέγχους συνολικά σε εμπόριο και εστίαση. Οπως είπε στην ΕΡΤ ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, τα μέτρα τηρήθηκαν και όσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν αφορούσαν τη μη χρήση μάσκας και τη λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους.



«Η οικονομία αποσωληνώνεται σταδιακά. Δεν θέλουμε να έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας» είπε συμπληρώνοντας πως η χώρα μας δεν είχε αύξηση της ανεργίας για το 2020. «Στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατευθεί η απασχόληση ώστε και οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν ομαλά και η ανεργία να μειωθεί μέχρι το τέλος του έτους», σημείωσε και υπενθύμισε ότι “τρέχει” η επιστρεπτέα και η στήριξη συνεχίζεται τόσο στα ενοίκια και όσο και στις αναστολές και τον Μάιο. Παράλληλα υπάρχει και πρόγραμμα δανειοδότησης μικρών επιχειρήσεων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.



Για τον κλάδο της διενέργειας εκδηλώσεων όπου παραμένει το όριο των 100 ατόμων και η απαγόρευση μουσικής είπε πως η κυβέρνηση λειτούργησε στη βάση της εισήγησης των ειδικών. «Η Ελλάδα είναι πρώτη σε ημερήσιους εμβολιασμούς. Αυτή τη στιγμή εμβολιάζουμε το 1% του πληθυσμού ημερησίως αισιοδοξούμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν μέχρι τις αρχές Ιουνίου που θα ανοίξουν».



Σε σχέση με τη μουσική είπε ότι η επιτροπή των ειδικών συνεχώς συνεδριάζει. «Κάποια στιγμή και αυτή η απόφαση θα αλλάξει δεν ξέρουμε πότε» σχολίασε. «Να μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός δεν έχει φύγει. Ας εμπιστευτούμε την επιτροπή όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, καθώς προσεγγίζουμε το τέλος του μήνα, με την ταχύτητα των εμβολιασμών, θα μπορούσαν να αλλάξουν κάποιες αποφάσεις» ανέφερε.

