“Το Πρωινό” - Γιώργος Πατούλης: Φόρος τιμής στη μητέρα του το βιβλίο του (βίντεο)

O Γιώργος Πατούλης παρουσίασε το βιβλίο του «Τίποτα δεν ήταν εύκολο – Η ηρωίδα μάνα μου».

Για το βιβλίο του με τίτλο «Τίποτα δεν ήταν εύκολο – Η ηρωίδα μάνα μου», που παρουσιάστηκε διαδικτυακά το Σάββατο 15 Μαϊου στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Ιανός, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Ως τον ελάχιστο φόρο τιμής στην αγαπημένη του μητέρα χαρακτήρισε τη συγγραφή του βιβλίου ο Γιώργος Πατούλης, «ένα πόνημα ζωής, για όλα όσα μας δίδαξε, για τις αξίες και τα ιδανικά που μας εμφύσησε». Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, όπως είπε, εκτυλίσσεται η ιστορία μιας δυνατής και συνάμα τρυφερής γυναίκας, που μεγάλωσε τα παιδιά της με περίσσευμα αγάπης. «Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε μια γυναίκα που δεν άφησε τίποτα στην τύχη του, που όλα τα κατάφερε με σκληρή δουλειά και αγώνα».

