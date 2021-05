Αθλητικά

Επεισόδια στη Θήβα: οπαδός έστειλε ποδοσφαιριστή αιμόφυρτο στο νοσοκομείο (εικόνες)

Επεισόδια στον αγώνα ΑΟ Υπάτου - Ηρακλής Ψαχνών! Τραμπούκος οπαδός έσπασε τζάμι αποδυτηρίων ενώ βρίσκονταν μέσα οι παίκτες!

Από επεισόδια σημαδεύτηκε ο αγώνας ανάμεσα στον ΑΟ Υπάτου και τον Ηρακλή Ψαχνών, στη Θήβα, για την 9η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Όλα άρχισαν όταν ένας οπαδός των γηπεδούχων έσπασε τα τζάμι των αποδυτηρίων που βρίσκονταν μέσα εκείνη την στιγμή οι παίκτες του Ηρακλή Ψαχνών.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο επιθετικός του Ηρακλή Ψαχνών, Δημήτρης Βεζιρτζόγλου, ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο, χωρίς όμως να κινδυνεύει η υγεία του.

Πηγή: EviaZoom.gr

