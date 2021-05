Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ήλιος στους Διδύμους και οι νέες ευκαιρίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προβλέψεις για το ξεκίνημα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

Προβλέψεις για το ξεκίνημα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια έκανε στο «Πρωινό» η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, είμαστε σε μία πολύ περίεργη εποχή, χαρακτηρίζοντας την σημερινή ημέρα πολύ δυνατή.

Διανύουμε μία από τις καλύτερες εβδομάδες που μπορούμε να προωθήσουμε τα σχέδια μας είπε η Λίτσα Πατέρα.

Δείτε την Λίτσα Πατέρα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας:

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Καταγγελίες για επέμβαση των ΜΑΤ με ρόπαλα και χημικά σε πλατεία (βίντεο)

Εμβόλια Pfizer - AstraZeneca: Ποιο παράγει τα περισσότερα αντισώματα

Εγνατία: Φρικτό τροχαίο δυστύχημα (εικόνες)