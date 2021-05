Κοινωνία

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση - αυτόπτης μάρτυρας: Ο συνοδηγός τον πυροβόλησε εξ επαφής

Τι αποκαλύπτει αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε τυχαία δύο μόλις μέτρα μακριά από το θύμα.

Συγκλονίζει η δολοφονία του 58χρονου πρώην πυγμάχου έξω από καντίνα στη Μεταμόρφωση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, οι δολοφόνοι πλησιάζουν το θύμα τους, κάτι του λένε γρήγορα και τον πυροβολούν. Ο 58χρονος, πέφτει αμέσως νεκρός στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση δύο μέτρων από το σταματημένο μηχανάκι στο οποίο καθόταν το θύμα, "ο 58χρονος ήταν κοντά στο πάσο του μαγαζιού και συζητούσε με δύο κοπέλες".

"Την ώρα που κατεβαίνω για να πάω στο μαγαζί, πέρασε από δίπλα μου το μηχανάκι με τους δράστες και σταμάτησαν ακριβώς δίπλα στο θύμα. Ο συνοδηγός τον πυροβόλησε εξ επαφής, στο μισό μέτρο, 3 με 4 φορές. Το θύμα έπεσε από την πλευρά του δρόμου αιμόφυρτος και τον είδα νεκρό. Μετά από λίγο ήρθε η αστυνομία μαζί με το ΕΚΑΒ" πρόσθεσε μιλώντας στο Mega.

Οι αστυνομκοί, με βάση το γεγονός οτι ο 58χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ξυλοδαρμών και εκβιασμών, εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε ενα νεό ξεκαθάρισμα λογαρισμών με ανθρώπους της νύχτας.

Είναι δεδομένο πως το θυμα βρισκόταν υπό παρακολούθηση όμως ακόμη δεν είναι σε θέση οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν υπήρχε και τρίτος συνεργός ο οποίος βοήθησε τους δολοφόνους παρέχοντάς τους πληροφορίες για το σημείο που βρισκόταν ο 58χρονος.

Πρόκειται για την έβδομη δολοφονία που σημειώνεται τις τελευταίες 40 ημέρες και προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας.

