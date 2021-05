Life

Μαρίνα Πατούλη στο “Πρωινό”: Απαντά στην Περιφέρεια που την αναφέρει με το πατρικό της επώνυμο (βίντεο)

Η Μαρίνα Πατούλη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” για την περιπέτειά της με τον κορονοϊό αλλά και για την ανακοίνωση της Περιφέρειας που την αναφέρει μόνο με το πατρικό της επώνυμο και όχι με αυτό του συζύγου.

«Ήταν μια δύσκολη εμπειρία, όταν μου ανακοινώθηκε ότι είμαι θετική στον covid, δεδομένου ότι ανήκω στις ευπαθείς ομάδες έπαθα, έχω κάτι καρδιακά προβλήματα κλπ, το πρώτο σοκ, μια αίσθηση πανικού. Ένα αίσθημα ευθύνης όχι μόνο για την προσωπική μου υγεία αλλά και για την οικογένειά μου και απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχα έρθει σε επαφή τις τελευταίες ημέρες.

Θεώρησα ότι πρέπει να τους ενημερώσω. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι η ελευθερία είναι το εμβόλιο και είναι σημαντικό όλοι να εμβολιαστούμε. Δε με ενόχλησε που η ανακοίνωση της Περιφέρειας με ανέφερε ως “Μαρίνα Σταυράκη” και όχι ως “Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη”. Το επώνυμό μου είναι Σταυράκη, με αυτό το όνομα δραστηριοποιούμαι και ως φιλόλογος, το πατρικό μου. Είμαι και Πατούλη, αυτό το έχουμε χτίσει μαζί με τον σύζυγό μου.

Τώρα τι Σταυράκη τι Πατούλη, είμαι η Μαρίνα της καρδιάς όσων με αγαπούν. Με τον Γιώργο είμαστε σε διάσταση. Ήταν μια προσωπική του απόφαση να αποτραβηχτεί από την οικογενειακή μας στέγη. Ήταν κάτι που με συγκλόνισε γιατί ήταν κάτι το αιφνίδιο του πράγματος και το ότι δεν είχα μια σαφή αιτιολόγηση όλου αυτού. Το να χωρίσεις είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, το θέμα είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι που πληγώνει και αφήνει σημάδια.

Αφού λέει ότι νιώθει αγάπη και τρυφερότητα για μένα είναι καλό. Σε μια σχέση ζωής αν την διαγράψεις είναι σαν να απομυθοποιείς τον ίδιο σου τον εαυτό. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ανεμπολήσω τα 35 χρόνια που βίωσα δίπλα στον άντρα μου. Δίνω ελαφρυντικά στο ότι κάποια στιγμή μπορεί να μη γίνεται να πορευτούμε μαζί. Θέλω να του ευχηθώ καλή συνέχεια, να πετύχει τους στόχους του, δε θα πάψω ποτέ να τον θαυμάζω. Παράλληλα δε θα πάψουμε να είμαστε δυο καλοί γονείς για το παιδί μας. Ένας κακός γάμος δεν παύει να είναι ένα καλό διαζύγιο. Για τη συγγραφή του βιβλίου του, δεν το είχε μοιραστεί μαζί μου. Η πεθερά μου πέρασε δυσκολίες για να αναθρέψει τους 2 γιους της. Δεν θα είμαι σύζυγος του κύριου Πατούλη όμως θα είμαι πάντα ένας άνθρωπος που τον εκτιμά, τον στηρίζει και τον θαυμάζει. Πάνω από όλα θα είμαι μητέρα. Θα πορευτούμε όλοι μαζί όπως πρέπει ακόμη κι αν είμαστε μακριά», είπε η Μαρίνα Πατούλη.

