Συνάντηση Δένδια με τον Παλαιστίνιο πρέσβη

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρέσβη, Μαρουάν Τουμπάσι (Marwan Toubassi), πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα με τον Παλαιστίνιο Πρέσβη Marwan E.Toubassi στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή - I met with Palestinian Ambassador Marwan E.Toubassi @GreeceMFA. Recent regional developments in focus. pic.twitter.com/L81OZS5EuS

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 17, 2021

Νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry), πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου S.Shoukry, συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή - I spoke by phone to #Egypt FM S.#Shoukry. Focus on recent developments in the region. pic.twitter.com/3akDI2nT0J — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 17, 2021

