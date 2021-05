Life

“YFSF - All Star”: οι εμφανίσεις της επόμενης Κυριακής (εικόνες)

Όλα όσα έγιναν στο επεισόδιο της Κυριακής και οι νέες εμφανίσεις - έκπληξη που έβγαλε το buzzer!

Το «Your Face Sounds Familiar- All Star», την Κυριακή 16 Μαΐου, με οικοδέσποινα τη μοναδική Μαρία Μπεκατώρου και τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στην κριτική επιτροπή, ανέβασε για άλλη μια φορά στη σκηνή τους all star καλλιτέχνες του και απογείωσε το βράδυ μας!

Την Κυριακή 16 Μαΐου ο Ίαν Στρατής μάς πήγε μια βόλτα στην Παναγία των Παρισίων ως Κουασιμόδος, η Μπέττυ Μαγγίρα φλέρταρε ασύστολα ως Έλβις Πρίσλει, ενώ η Τάνια Μπρεάζου μας συγκίνησε ως Lara Fabian. Ο Ησαΐας Ματιάμπα και ο Sylvester μάς ξεσήκωσαν στους ρυθμούς της ντίσκο, η Ματθίλδη Μαγγίρα με την Πάολα μάς έκλεισαν τραπέζι στα μπουζούκια, ενώ ο Λευτέρης Ελευθερίου έμαθε νέα… τέχνη, αυτή του κουρέα της Σεβίλλης!

Ο Θανάσης Αλευράς μπήκε και πάλι στο μαγικό κόσμο του Κώστα Χατζή, η Κατερίνα Στικούδη και η Lady Gaga έκατσαν στο πιάνο και μας ταξίδεψαν με τη φωνή τους, ενώ ο Κρατερός Κατσούλης και η Ρίτα Σακελλαρίου τραγούδησαν για ένα αγόρι πειρασμό! Τέλος, η Ελένη Καρακάση μας έφερε πίσω αγαπημένες αναμνήσεις ως Susan Boyle.

Αναλυτικά οι εμφανίσεις:

Θανάσης Αλευράς - Κώστας Χατζής (Απ' Το Αεροπλάνο)

Κρατερός Κατσούλης - Ρίτα Σακελλαρίου (Αυτός ο Έρωτας, Αυτό τ' Αγόρι)

Λευτέρης Ελευθερίου - Ο Κουρέας της Σεβίλλης (Φίγκαρο)

Ησαΐας Ματιάμπα – Sylvester (You Make me Feel)

Ίαν Στρατής – Κουασιμόδος (Φεύγω)

Μπέττυ Μαγγίρα - Elvis Presley (A Little Less Conversation)

Ματθίλδη Μαγγίρα – Πάολα (Εδώ σε Θέλω Καρδιά μου)

Κατερίνα Στικούδη - Lady Gaga (Always Remember Us This Way)

Τάνια Μπρεάζου - Lara Fabian (Je Suis Malade)





Ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο.

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής ανέδειξε μεγάλο νικητή της βραδιάς τον Ίαν Στρατή, ο οποίος στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στη «Φλόγα».

Η «Φλόγα» είναι Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια- Είναι Σύλλογος Γονιών που τα Παιδιά τους διαγνώστηκαν με καρκίνο. Η ΦΛΟΓΑ αγωνίζεται: για τα δικαιώματα των παιδιών στη ζωή και την υγεία, την ποιότητα ζωής τους μέσα και έξω από τα νοσοκομεία για να καθιερωθούν θεσμοί που να σέβονται τον αγώνα και την αξιοπρέπεια των παιδιών και των οικογενειών τους. www.floga.org.gr

Τέλος, το buzzer αποφάσισε πως οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής, 23 Μαΐου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς - Fred Astaire

Κρατερός Κατσούλης - Marc Anthony

Λευτέρης Ελευθερίου - Γιώργος Ζαμπέτας

Ησαΐας Ματιάμπα - Λεωνίδας Μπαλάφας

Ίαν Στρατής - Παύλος Σιδηρόπουλος

Μπέττυ Μαγγίρα - Marilyn Monroe

Ματθίλδη Μαγγίρα - Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα»

Κατερίνα Στικούδη - Celine Dion

Τάνια Μπρεάζου - Sarah Brightman / Andrea Bocelli

Δηλώσεις συμμετοχής, μέσω zoom, στο «Your Face Sounds Familiar - All Star» στο yfsf@antenna.gr.

