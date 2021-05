Life

“Η Φαμίλια” έρχεται με νέα επεισόδια μεσοβδόμαδα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 "μετακομίζει" εκτός Σαββατοκύριακου και σε νέα ώρα!

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ

«ΑΜΑΡΤΗΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ»

Η Μαίρη στέκεται βράχος στο πλευρό της αγχωμένης Λίτσας, που ξεκινά τις διαδικασίες για την πολυπόθητη υιοθεσία. Συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και περιμένουν την κοινωνική λειτουργό, που θα ορίσει το Ίδρυμα, για να κάνει την απαραίτητη έρευνα για τον Στάθη και τη Λίτσα, ώστε να εγκρίνει την ικανότητά τους να γίνουν γονείς. Η κοινωνική λειτουργός έρχεται και αποκαλύπτεται ότι έχει προηγούμενα με τη... Μαίρη! Τώρα, ο Στάθης και η Λίτσα πρέπει να κρύψουν οπωσδήποτε τη Μαίρη και η Τζο αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο της… 37χρονης κόρης της! Ωστόσο, η περιέργεια της Μαίρης ή μάλλον το ενδιαφέρον της ή μάλλον ένα ατύχημα ή μάλλον... και τα τρία μαζί, θα τη φέρουν πρόσωπο με πρόσωπο με την κοινωνική λειτουργό. Τα πράγματα θα μπερδευτούν απίστευτα, με τη Λίτσα και τον Στάθη να κινδυνεύουν να θεωρηθούν επικίνδυνοι για γονείς...

Στον ρόλο της κοινωνικής λειτουργού η Μαίρη Σαουσοπούλου

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ

«ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΛΑΓΙΤΣΑΣ»

Ο Στάθης και η Λίτσα, γνωρίζοντας πως πλησιάζει η στιγμή που θα υιοθετήσουν ένα παιδί κι έτσι πλέον θα χαθεί η ανεμελιά τους, κάνουν πρόταση στον Γιάννη και τη Μαίρη να φύγουν ένα διήμερο, το τελευταίο τους διήμερο ως «ανέμελοι». Για να το ζήσουν φουλ, αποφασίζουν να πάνε στο χωριό του Γιάννη, όπου κάποιοι παλιοί συγχωριανοί του τον αναγνωρίζουν και αποκαλύπτεται ότι ο Γιάννης ήταν σε συμμορία με... μηχανές! Στο μεταξύ, η Έλλη με την Άννα πείθουν τις γιαγιάδες τους να τις αφήσουν να κάνουν ένα μεγάλο πάρτι στο σπίτι, ενώ λείπουν οι γονείς τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει εκτός ελέγχου!

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Αντιφάσεις και τάση για υπερβολές (βίντεο)

“The 2Night Show” - Βαλάντης: Δεν θέλω πλέον να βιοπορίζομαι από το τραγούδι (βίντεο)

Η Κατερίνα Λέχου στο “The 2night Show” για το #MeToo

Gallery