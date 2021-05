Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις στη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες" και αυτή την επόμενη εβδομάδα.

Η εκπομπή το "Πρωινό" πρόβαλε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας που αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

Τι θα δούμε

Οι τρεις αδελφές είναι αναστατωμένες με το βιβλίο που έγραψε ο Νικηφόρος και προσπαθούν ν’ αποφασίσουν πώς θ’ αντιδράσουν. Ο Σαραντόπουλος οδηγεί σιγά-σιγά την Ουρανία σε μια ζωή που εκείνη δεν τολμούσε καν να ονειρευτεί, ενώ διακρίνει το χάσμα που υπάρχει στη σχέση της με τον Κυριάκο. Η Πηνελόπη εκμυστηρεύεται στον Αλέξη το ένοχο παρελθόν της Ανέτ και του Θέμελη, ενώ προσπαθεί να αποσπάσει απ’ την οικογένειά της, περισσότερες πληροφορίες. Ο Αλέξης βρίσκει έναν μάρτυρα που μπορεί να συνδέσει τον Δούκα με τον φόνο του Θέμελη, ενώ ο Δούκας ετοιμάζει μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Συνεταιρισμό. Θα καταφέρει η Ελένη και οι υπόλοιποι αγρότες να του χαλάσουν τα σχέδια ή θα καταστραφούν ολοσχερώς;

