Κορονοϊός: Ανοίγουν τα γυμναστήρια - Τι θα γίνει με γάμους και βαπτίσεις

Τι είπε για το όριο των 100 ατόμων σε γάμους και δεξιώσεις. Πότε ανοίγουν τα γυμναστήρια για όλους.

Στο άνοιγμα των γυμναστηρίων αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ μίλησε και για τη στήριξη που θα δοθεί στην εστίαση, το λιανεμπόριο, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους. Επίσης μίλησε για τους περιορισμούς στο όριο των 100 ατόμων σε γάμους και βαπτίσεις.



Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός, μιλώντας στο «Open», τα γυμναστήρια θα ανοίξουν για όλους στις 31 Μαΐου, ενώ, επειδή έχουν μείνει πολύ καιρό κλειστά, πρέπει να στηριχθούν οικονομικά. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως η πλατφόρμα των επιδοτήσεων για όλα τα γυμναστήρια και όλους τους παιδότοπους θα ανοίξει 28-30 Μαΐου. Υπογράμμισε μάλιστα πως δεν θα υπάρχουν κριτήρια μείωσης τζίρου για να δοθεί η επιδότηση, καθώς όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 30%.

Όσον αφορά στο όριο των 100 ατόμων για γάμους και δεξιώσεις, ο υπουργός τόνισε πως, κατά τη γνώμη του, δεν είναι απαραίτητο, διότι με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή ένα κατάστημα εστίασης μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και περισσότερους από 100 πελάτες. Επομένως κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και σε αυτές τις δεξιώσεις που πραγματοποιούνται σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους. «Θα αιτηθούμε στην επιτροπή να αρθεί αυτό το μέτρο» σημείωσε ο υπουργός.

