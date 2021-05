Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα

Αυστηρή προειδοποίηση από τον Πρωθυπουργό για την τήρηση των μέτρων. "Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου", τόνισε.

«Πολλοί συμπολίτες μας φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμπερδέψει με την πανδημία, πράγμα το οποίο προφανώς δεν συμβαίνει. Βεβαίως και βλέπουμε μία σημαντική αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις διασωληνώσεις, η πανδημία όμως είναι ακόμα εδώ», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατυπώνοντας αυστηρή προειδοποίηση, στη διάρκεια της τακτικής σύσκεψης για την πορεία της πανδημίας.

«Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, και ζήτησε από τους πολίτες να τηρήσουν πλήρως τα «λίγα μέτρα τα οποία έχουν απομείνει» και από τους επαγγελματίες, ειδικά της εστίασης, να εφαρμόσουν απόλυτα τα μέτρα που έχουν καταρτιστεί με βάση τις συστάσεις των ειδικών.

«Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης τόνισε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. «Η επιδημία συνεχίζει να μας απειλεί. Χρειάζεται διαρκής επιφυλακή. Ανησυχώ για τα μεταλλαγμένα στελέχη τα οποία οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής αντιμετώπισης της πανδημίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», επεσήμανε ο κ. Τσιόδρας.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Θέλω να εκφράσω από τη μία την ικανοποίησή μου και τη χαρά μου για το γεγονός ότι από την Παρασκευή που μας πέρασε απελευθερώθηκαν οι μετακινήσεις και προσθέσαμε βαθμούς ελευθερίας ως προς την οικονομική και την κοινωνική ζωή.

Από την άλλη να εκφράσω τον προβληματισμό μου για το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουμε ήδη οριστικά ξεμπερδέψει με την πανδημία, πράγμα το οποίο προφανώς δεν συμβαίνει. Βεβαίως και βλέπουμε μία σημαντική αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις διασωληνώσεις, η πανδημία όμως είναι ακόμα εδώ, καραδοκεί, το τείχος ανοσίας δεν έχει χτιστεί ακόμα στο βαθμό που θα θέλαμε, παρότι εμβολιάζουμε παραπάνω από 100.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα.

Κατά συνέπεια, οφείλω να ζητήσω πολύ μεγάλη προσοχή για τις επόμενες εβδομάδες, πλήρη εφαρμογή των λίγων μέτρων τα οποία έχουν απομείνει ως προς τη χρήση της μάσκας, την αποφυγή των συνωστισμών και βέβαια απόλυτη συμμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου, ειδικά του χώρου της εστίασης, με τα μέτρα, έτσι όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τους ειδικούς.

Θα είμαστε αυστηροί στην επιβολή του νόμου, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχονται πολλοί περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθερο.

Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Να το ξαναπούμε αυτό: ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάναμε πριν από κάποιες εβδομάδες, αλλά οφείλουμε να εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε. Και βέβαια μέσα από τη συμπεριφορά μας και την ατομική ευθύνη προστατεύουμε και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

