Καλογρίτσας: διεκόπη λόγω αδιαθεσίας η εξέτασή του

Τι υποστήριξε ο επιχειρηματίας για τον Νίκο Παππά, πριν διακοπεί η κατάθεσή του.

Στην εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016 αναφέρθηκε ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας κατά την πρώτη ημέρα εξέτασής του από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής που διερευνά αδικήματα που τυχόν τελέσθηκαν από τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά.

Ο Χρήστος Καλογίτσας αποδίδει στον Νίκο Παππά τον ρόλο του οργανωτή στο σχέδιο για την δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού. Ο επιχειρηματίας υποστήριξε πως ο κ. Παππάς του έδινε εντολές για τις κινήσεις του.

Ωστόσο, η κατάθεση διεκόπη νωρίτερα του προγραμματισμένου καθώς ο μάρτυρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε το φάρμακό του. Από τον κ. Καλογρίτσα ζητήθηκε να επανέλθει στην προανακριτική αύριο Τρίτη, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η εξέτασή του είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω ανάρρωσής του από εμβολιασμό για κορονοϊό και λόγω επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, πάντως, η εξέταση του κ. Καλογρίτσα προκάλεσε αλλεπάλληλες εντάσεις από πλευράς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που τον διέκοπταν συνεχώς, ζητώντας μάλιστα να γίνει η εξέταση παρουσία του δικηγόρου του κ. Παππά.

Την ίδια ώρα, κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν:

"Ο κ. Καλογρίτσας προσήλθε σήμερα στην Προανακριτική για ΝΑ ΜΗΝ ολοκληρώσει την επανάληψη όσων είχε αναφέρει στη διάτρητη έγκλησή του. Η ξαφνική του αδιαθεσία δεν μπορεί να καλύψει:

Την ύπαρξη εγγυητικής επιστολής, που δείχνει ότι η εταιρεία Βλαδίμηρος Καλογρίτσας είχε στα ταμεία της 8 εκατ. ευρώ ήδη από την 1η Ιουλίου 2016. Δύο μήνες, δηλαδή, πριν από τον διαγωνισμό για τις άδειες. Συνεπώς, καταρρέει με πάταγο το αφήγημα Καλογρίτσα-ΝΔ ότι ήταν «μπροστινός» και ότι δεν είχε χρήματα.

Ότι αναδιπλώθηκε στο θέμα των sms. Γιατί, άραγε, ενώ ξεκίνησε την τοποθέτησή του, αναφερόμενος σε αυτά, στη συνέχεια είπε ότι δεν θα τα καταθέσει;

Το τρίτο επεισόδιο στο σίριαλ της παρωδίας, που «έπαιξε» σήμερα, με πρωταγωνιστή τον βασικό κατήγορο, ο οποίος αδιαθέτησε για μια ακόμα φορά.

Η Ν.Δ. ευθύνεται πλήρως για την κατάντια και τον συνεχή ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Σε ένα πράγμα συμφωνούμε, πάντως, με τον κ. Καλογρίτσα: Αυτή η επιτροπή εξελίσσεται σε φιάσκο και παρωδία".





