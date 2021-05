Life

Τομ Κρουζ: Παρολίγο να σκοτωθεί στα γυρίσματα της νέας του ταινίας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία του ως "την μεγαλύτερη τρέλα της καριέρας του".

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Tom Cruise και αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας.

Ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο Mission Impossible 7 και είναι γνωστό ότι του αρέσει αν γυρίζει μόνο του όλες τις δύσκολες και άκρως επικίνδυνες σκηνές που άλλοι ηθοποιοί χρησιμοποιούν κασκαντέρ.

Όπως αποκάλυψε στο Empire, υπάρχει μία σκηνή στην επερχόμενη ταινία κατά τη διάρκεια της οποίας, κινδύνευσε να σκοτωθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανατροπή: “Η Covid-19 είναι αγγειακή και όχι αναπνευστική νόσος”

Ολλανδός έφερε τη Σαντορίνη… στην αυλή του (βίντεο)

Εβελίνα Βαρσάμη: “Ραγίζει” καρδιές η νέα της ανάρτηση για τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη