Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: πολυεπίπεδη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Με οδηγό την περιγραφή των δολοφόνων από τον 33χρονο σύζυγο της Καρολάιν, οι αστυνομικοί προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν. Ο πιλότος μίλησε για δύο ψηλούς άνδρες και έναν μικρόσωμο.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Πολυεπίπεδη είναι η έρευνα της Ασφάλειας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των τριών ληστών και δολοφόνων, που εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη Μεζονέτα των Γλυκών Νερών, σκότωσαν την 20χρονη Καρολάιν και άρπαξαν τα 10.000 ευρώ.

Αναλύουν πληροφορίες και δεδομένα, ενώ επεκτείνουν την ακτίνα των ερευνών τους, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιο όχημα χρησιμοποίησαν οι κακοποιοί για να φθάσουν και να διαφύγουν.

Τα στελέχη του «Ληστειών» ήδη έχουν παραδώσει την πρώτη λίστα με παλαιότερες υποθέσεις, με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Προτεραιότητα δόθηκε σε συμμορίες με βίαιη συμπεριφορά. Αν και σε περιπτώσεις οι σπείρες αλλάζουν σύνθεση αναζητούν ληστρικές εισβολές με τρεις δράστες. Βασίζονται στην περιγραφή του 33χρονου πιλότου και ψάχνουν δυο ψηλούς κακοποιούς και έναν πιο κοντό. “Οι δύο ληστές ήταν αδύνατοι, με ύψος περίπου 1,80, εκτός από τον τρίτο, ο οποίος ήταν πιο κοντός από τους συνεργούς του και φαίνεται να είχε το γενικό πρόσταγμα, καθώς ήταν αυτός που άρχισε να με ρωτάει πού έχω κρυμμένα λεφτά” κατέθεσε ο πιλότος.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να έχει πει ο σύζυγος της Καρολάιν στους αστυνομικούς, μάλιστα, ο μικρόσωμος κακοποιός είχε ηγετικό ρόλο. “Ο μικρόσωμος άνδρας ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στους συνεργούς του να με δέσουν χειροπόδαρα με το ίδιο κομμάτι σχοινιού” τόνισε. Ήταν και εκείνος, που έδωσε την εντολή σε κάποιον συνεργό του να κλείσει το στόμα της 20χρονης μητέρας, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της Real News.

Τα στελέχη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ευελπιστούν ότι κάποιο από τα δεκάδες δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού, που συνέλεξε η σήμανση από τη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, θα ταυτιστεί με κάποιον σεσημασμένο κακοποιό ή τουλάχιστον με κάποια άλλη ληστρική επιδρομή, ώστε από εκεί να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία και να φθάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο 33χρονος επέλεξε να αναρτήσει μία φωτογραφία από τον γάμο του με την Καρολάιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επτά λέξεις τη συνοδεύουν: Για πάντα μαζί. Καλό ταξίδι αγάπη μου.





