Life

Βάλε στη διατροφή σου πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα και λαχανικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποδηλώνει το χρώμα. Τα 8 άγνωστα οφέλη για την υγεία μας.

Πιθανόν δεν το υποψιάζεσαι, αλλά το χρώμα των φρούτων και των λαχανικών υποδηλώνει πολλά για τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν. Σύμφωνα με το ahealthiermichigan.org, τα φρούτα και λαχανικά με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, λυκοπένιο, ποτάσιο, βιταμίνη C και βήτα καροτίνη που είναι η βιταμίνη Α.

Τα συστατικά αυτά, όταν υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα στον οργανισμό μας χαρίζουν πολλά οφέλη στο σώμα μας όπως τα εξής:

Κάνουν το δέρμα σου να λάμπει

Κυρίως γιατί προάγουν την παραγωγή κολλαγάνου το οποίο, καθώς μεγαλώνεις, έχει την ιδιότητα να μειώνεται.

Προστατεύουν τα μάτια

Πιο συγκεκριμένα, τα συστατικά τους μειώνουν το ρίσκο εκφυλιστικών παθήσεων των οφθαλμών.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανατροπή: “Η Covid-19 είναι αγγειακή και όχι αναπνευστική νόσος”

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων (βίντεο)

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έσωσε κουτάβι μέσα από τα σκουπίδια (βίντεο)