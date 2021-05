Αθλητικά

ΝΒΑ: “κλείδωσαν” τα ζευγάρια των play off

Δείτε ποιος θα είναι ο αντίπαλος των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα με το Μιλγουόκι να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ανατολική περιφέρεια με ρεκόρ 46-26. Ως εκ τούτου οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσουν το Μαϊάμι, στον πρώτο γύρο των playoffs. Έτσι τα «ελάφια» θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν τη ρεβάνς για τον περυσινό αποκλεισμό τους στο δεύτερο γύρο των «playoffs» από τους Χίτ, που έφτασαν μέχρι τον τελικό.

Πριν όμως ξεκινήσουν τα playoffs, θα διεξαχθεί το play-in tournament το οποίο θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες από Ανατολή και Δύση θα καταλάβουν τις θέσεις 7 και 8.

Πιο συγκεκριμένα στην Ανατολή οι Σέλτικς θα παίξουν κόντρα στην Ουάσιγκτον με τον νικητή να καταλαμβάνει την 7η θέση. Ο ηττημένος του συγκεκριμένου ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή του Ιντιάνα-Σάρλοτ για την 8η θέση.

Στη Δύση θα αναμετρηθούν Λέικερς και Γκόλντεν Στέιτ, με τον νικητή να καταλαμβάνει την 7η θέση. Ο ηττημένος σε αυτή την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μέμφις-Σαν Αντόνιο για την 8η θέση.

Έτσι τα ζευγάρια που έχουν προκύψει έχουν ως εξής:

ΑΝΑΤΟΛΗ

1. Φιλαδέλφια – Μία εκ των Βοστώνη, Ουάσινκγτον, Ιντιάνα, Σάρλοτ

2. Μπρούκλιν – Νικητής του Βοστώνη (Νο7) – Ουάσινγκτον (Νο8)

3. Μιλγουόκι – 6. Μαϊάμι

4. Νέα Υόρκη – 5. Ατλάντα

ΔΥΣΗ

1. Γιούτα – Μία εκ των Λέικερς, Γκόλντεν Στέιτ, Μέμφις, Σαν Αντόνιο

2. Φοίνιξ – Νικητής του Λέικερς (Νο7) – Γκόλντεν Στέιτ (Νο8)

3. Ντένβερ – 6. Πόρτλαντ

4. Κλίπερς – 5. Ντάλας

