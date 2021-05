Πολιτική

Πελώνη: η χώρα μας ξεκίνησε την πορεία για την νέα κανονικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη μετά από πολλούς μήνες, δια ζώσης ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, από την κυβερνητική εκπρόσωπο.

«Η χώρα μας ξεκίνησε ήδη την πορεία για την νέα κανονικότητα. Μετά το σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου, της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και των σχολείων, είμαστε τώρα στην επόμενη φάση», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την πρώτη μετά από μήνες, διά ζώσης ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Διανύουμε κιόλας τις πρώτες μέρες μετά το άνοιγμα του Τουρισμού και των μουσείων, την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων, την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής μηνυμάτων και τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας», επεσήμανε.

Και πρόσθεσε πως «σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας ενώ για το άνοιγμα του Τουρισμού δημιουργήθηκαν πέντε ζώνες άμυνας.

«Η πρώτη αφορά τις πύλες εισόδου . Όλοι οι ταξιδιώτες οφείλουν να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι τους και να προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύος 2 - 9 μηνών από την ημερομηνία νόσησης». Στο σημείο αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι από την 1η Ιουνίου θα γίνει ενεργοποίηση του green pass.

. Όλοι οι ταξιδιώτες οφείλουν να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι τους και να προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύος 2 - 9 μηνών από την ημερομηνία νόσησης». Στο σημείο αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι από την 1η Ιουνίου θα γίνει ενεργοποίηση του green pass. Αναφορικά με τη δεύτερη ζώνη, και πάλι στις πύλες εισόδου, η κ. Πελώνη είπε ότι «αφορά στη διενέργεια στοχευμένων δειγματοληπτικών τεστ.

Η τρίτη αφορά στη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της χώρας.

Η τέταρτη αφορά στην εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων για τις δραστηριότητες στον τουρισμό και η πέμπτη στην επιτάχυνση των εμβολιασμών».

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «κοινός στόχος τώρα είναι να αποδειχθούν στέρεα τα βήματα που κάνουμε. Έτσι ώστε να ακολουθήσουν, με ασφάλεια και χωρίς κανένα πισωγύρισμα, τα επόμενα. Είμαστε στην αρχή του τέλους και όχι στο τέλος της προσπάθειας. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Δεν ξεχνάμε ότι ο ιός παραμένει ανάμεσά μας και καραδοκεί. Και γι΄αυτό -όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί- οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας: Να φοράμε τη μάσκα, να κρατάτε τις αποστάσεις, να αποφεύγουμε το συγχρωτισμό.

Αναπτύσσουμε δραστηριότητες που μας έλειψαν, εγκαταλείπουμε περιορισμούς που μας κούρασαν, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση. Δεν εφησυχάζουμε. Ο εφησυχασμός μπορεί να είναι καταστροφικός».

Σεβασμός στα μέτρα

Η κυρία Πελώνη πρόσθεσε πως «είναι απαραίτητο και οι επαγγελματίες να συμμορφώνονται στους ειδικούς όρους λειτουργίας. Τα προηγούμενα 24ωρα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες κατέγραψαν παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης στην Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Το Σάββατο σε 72.911 ελέγχους, καταγράφηκαν 278 παραβιάσεις των μέτρων, επιβλήθηκαν πρόστιμα 151.400 ευρώ, έγιναν πέντε συλλήψεις και επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε ημερών σε οκτώ επιχειρήσεις. Ήδη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναδιαμορφώνουν το πρόγραμμά τους και συνεχίζουν ακόμα πιο εντατικά τους ελέγχους».

Επικαλούμενη τα λόγια του πρωθυπουργού, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε στη συνέχεια, πως «όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης "θα είμαστε αυστηροί στη επιβολή του νόμου καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η θετική πορεία η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συνεχιστεί απρόσκοπτα και καθώς θα φτάνουμε πια στον Ιούνιο και θα έρχονται πολλοί περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα μας, τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι και σήμερα ώστε να περάσουμε ένα καλοκαίρι πραγματικά ελεύθερο. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα".

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει σεβασμός των μέτρων από όλους ώστε να συνεχίσουμε με ασφάλεια και να αποφύγουμε επιδημιολογικές εξάρσεις. Είναι ταυτόχρονα ανάγκη να αξιοποιούμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και -πάνω απ όλα- να σπεύσουμε για εμβολιασμό. Να ενημερώσουμε όσους διστάζουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Να γίνει κοινή πεποίθηση ότι αυτή είναι η ασπίδα για την προστασία μας και την επανάκτηση της ελευθερίας μας. Ότι, με αυτό το όπλο, θα νικήσουμε τον ιό. Και το όπλο αυτό κανένας δεν πρέπει να το στερηθεί. Το οφείλουμε τόσο στον εαυτό μας όσο και στους γύρω μας.

Έχουν ήδη γίνει ήδη περίπου 4.300.000 εμβολιασμοί, έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 1.550.000 συμπολίτες μας και συνεχίζουμε με συνεχώς επιταχυνόμενους ρυθμούς».

Οικονομία

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην οικονομία και τις προοπτικές της, η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως «εξαιρετικά σημαντικό -όπως ήδη επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- είναι το γεγονός ότι η χώρα μας κατάφερε να μετριάσει την ύφεση και να στηρίξει την απασχόληση. Διατέθηκαν για το σκοπό αυτό περίπου 24 δισ. ευρώ το 2020 και διατίθενται επιπλέον 15,5 δισ. τη χρονιά που διανύουμε. Από αυτά περίπου 3 δισ. θα δοθούν για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αφορούν κυρίως:

-Την ολοκλήρωση του έβδομου κύκλου της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

-Το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα ΙΙ».

-Την επιδότηση μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων.

-Την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Εργασία» για τους εργαζόμενους.

για τους εργαζόμενους. -Τη νέα δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της εστίασης για την οποία άνοιξε ή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

-Τα προγράμματα στήριξης επιμέρους τομέων, ανάμεσα στα οποία το πρόγραμμα ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων και το πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση στο χώρο των δικηγόρων.

-Στο μεταξύ, καταρτίζεται ήδη πρόγραμμα για την ενίσχυση του τουρισμού, ενώ εξετάζονται οι δυνατότητες για προγράμματα στήριξης και σε άλλους τομείς».

Τόνισε στο σημείο αυτό πως «είναι, πλέον, ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής ανάτασης. Όπως ήδη εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανάπτυξη φέτος θα φτάσει το 4,1% και το 2022 το 6% του Α.Ε.Π..

Συντείνουν στην κατεύθυνση αυτή:

-Η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, γεγονός που απεικονίζεται στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το Δημόσιο.

-Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν, καθώς κι αυτές που προωθούνται τώρα, προκαλώντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

-Οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

-Η αύξηση κατά περίπου 22 δισ. των καταθέσεων, μέρος των οποίων θα μπει στην κατανάλωση και την πραγματική οικονομία.

-Και βέβαια οι πόροι που μπορεί να αντλήσει τα επόμενα χρόνια η χώρα μας από τα κοινοτικά ταμεία (το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης) που συνολικά ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ και μπορούν να στηρίξουν το σχέδιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναμόρφωση της χώρας και τη δημιουργία μιας νέας καλύτερης Ελλάδας.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσπά ήδη ευμενή σχόλια και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.

Το ξεκίνημα μιας νέας καλύτερης μέρας για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, είναι μπροστά μας. Ας τηρήσουμε όλοι τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας. Ας κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βγούμε μια ώρα αρχύτερα από τον κλοιό της παγκόσμιας καταιγίδα».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

«Την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη για να παραστεί στα εγκαίνια αναβάθμισης του αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος, ύψους 440 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων διαχείρισης από την Fraport Greece», είπε η κυρία Πελώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλογρίτσας: διεκόπη λόγω αδιαθεσίας η εξέτασή του

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: πολυεπίπεδη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Φίδι προκάλεσε πανικό στα ΚΤΕΛ Κηφισού (βίντεο)