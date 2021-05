Πολιτική

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας - Μητσοτάκης: Στις σύγχρονες Δημοκρατίες δεν έχουν θέση διαχωρισμοί

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

«Η Ελλάδα του 21ου αιώνα υποδέχεται την Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας, αγωνιζόμενη να εκλείψουν οι θλιβερές αιτίες που την καθιέρωσαν. Με οριζόντια νομοθετικά μέτρα στην εργασία και σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής. Με πρωτοβουλίες όπως η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+. Αλλά και με συμπεριφορές που υπερβαίνουν στερεότυπα και προωθούν τη δημιουργική συνύπαρξη».

Αυτό τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, και σημειώνει ότι στις σύγχρονες Δημοκρατίες δεν έχουν θέση διαχωρισμοί με βάση την καταγωγή, τη θρησκεία ή τoν σεξουαλικό προσανατολισμό.

«Ούτε ο 21ος αιώνας ανέχεται τη βία, τις διακρίσεις και τη ρητορική μίσους γύρω από την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά και την έκφραση φύλου» επισημαίνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, και τονίζει ότι η Πολιτεία μας οφείλει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε τους έκφανση.

«Αξιοποιώντας παντού τον πλούτο της διαφορετικότητας. Και η κοινωνία μας να προοδεύει. Ξεπερνώντας μισαλλόδοξες αγκυλώσεις και προάγοντας την ανοχή και τη συνεργασία όλων των πολιτών. Σε αυτόν τον δρόμο βαδίζει, σήμερα, η χώρα. Με τόλμη, με ωριμότητα, αλλά και με ρεαλισμό. Γιατί αυτός είναι ο μόνος που οδηγεί μπροστά τη ζωή και τον καθημερινό πολιτισμό μας» καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης με ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε τα εξής:

