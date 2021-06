Life

Η 'Ειμι Μάνσον στον ρόλο της Αν Μπολέιν στην ταινία για τη ζωή της Νταϊάνα

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η ηθοποιός. Η ταινία «Spencer» είναι σε σκηνοθεσία του Χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαρέιν.

Η Σκωτσέζα ηθοποιός Έιμι Μάνσον αποκάλυψε ότι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για την πριγκίπισσα Νταϊάνα υποδυόμενη την Αν Μπολέιν - τη δεύτερη σύζυγο του βασιλιά Ερρίκου Η’ της Αγγλίας, έναν ασυνήθιστο ρόλο, με δεδομένο ότι οι δύο γυναίκες έζησαν με πέντε αιώνες διαφορά.

«Υποδύομαι την Αν Μπολέιν, που είναι περίεργο, το ξέρω, γιατί έχουν εκατοντάδες χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Είναι εκπληκτικό ...» είπε η Μάνσον. «Δεν μπορώ να πω πολλά για αυτό! Σίγουρα δεν είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί, δεν είναι σαν το The Crown ... Εμβαθύνει πραγματικά στην ψυχική κατάσταση της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη ζωή της» πρόσθεσε.

Υπάρχουν παραλληλισμοί μεταξύ της ιστορίας της Αν Μπολέιν και της Νταϊάνα, της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ήταν και οι δύο μικρότερες αδελφές ερωμένων μελών της βασιλικής οικογένειας. Η αδερφή της Αν Μπολέιν ήταν η ερωμένη του βασιλιά Ερρίκου Η’ για αρκετά χρόνια. Η μεγαλύτερη αδερφή της Νταϊάνα, Σάρα Σπένσερ (νυν ΜακΚορκουντέιλ) ήταν μια από τις φίλες του πρίγκιπα Κάρολου. Επιπλέον, συνδέονται μεταξύ τους: η Νταϊάνα είναι μακρινή απόγονος της Μέρι Μπολέιν αδερφής της βασίλισσας της Αγγλίας, Άννα Μπολέιν.

Η ταινία «Spencer» σε σκηνοθεσία του Χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαρέιν επικεντρώνεται σε ένα Σαββατοκύριακο των διακοπών των Χριστουγέννων στο Σάντριγχαμ, το 1991 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος της με τον πρίγκιπα Κάρολο δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η Κρίστεν Στιούαρτ υποδύεται τη Νταϊάνα και ο Τζακ Φάρθινγκ τον πρίγκιπα Κάρολο.

«Όλοι μεγαλώσαμε, τουλάχιστον το έκανε η δική μου γενιά, διαβάζοντας και κατανοώντας τι είναι ένα παραμύθι» είπε ο Λαρέιν στο Deadline το 2019. «Συνήθως, ο πρίγκιπας έρχεται και βρίσκει την πριγκίπισσα, την καλεί να γίνει γυναίκα του και τελικά γίνεται βασίλισσα. Αυτό είναι το παραμύθι. Όταν κάποια αποφασίζει να μην είναι βασίλισσα και λέει, θα προτιμούσα να είμαι ο εαυτός μου, είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, ένα παραμύθι αντίστροφα. Πάντα μου προκαλούσε έκπληξη και σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνω. Αυτός είναι ο πυρήνας της ταινίας» σημείωσε.

