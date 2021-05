Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Η αντίστροφη μέτρηση για το Euro 2020, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1, έχει ξεκινήσει και η εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020» φιλοξένησε το Σαββατοκύριακο προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

O αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε για το όνειρο των Πειραιωτών για έναν ευρωπαϊκό τελικό: «Εμείς το θέλουμε, έχουμε το όνειρο συμμετοχής σε έναν τελικό, όμως για να το πετύχουμε έχουμε φτάσει στο σημείο να λειτουργούμε με βάση τα ευρωπαϊκά στάνταρ σε κάθε κομμάτι της ομάδας. Από τις εγκαταστάσεις, μέχρι το προπονητικό κέντρο και το γήπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, αν και γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο εξαιτίας της πανδημίας ή των οικονομικών δεδομένων».

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αναστασίου, άφησε ανοιχτό παράθυρο για επιστροφή του στους «πράσινους»: «Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν ξέρω κάτι. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ναι είμαι διαθέσιμος».

Ο Τσέχος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ, πιστεύει ότι θα καταφέρει να αγωνιστεί με την Τσεχία στο Euro, ενώ για τον ΠΑΟΚ είπε: «Νομίζω ότι για μένα είναι μια εξαιρετική εμπειρία αυτό που συμβαίνει. Είχα ένα εξαιρετικό μισό χρόνο εδώ και νομίζω πως η ομάδα με βοήθησε. Στον χρόνο που αγωνίστηκα της έδωσα κι εγώ πραγματικά πολλά. Είναι κρίμα που δεν υπήρχαν φέτος οπαδοί στα γήπεδα. Θα ήταν όλα καλύτερα και για μένα αν υπήρχαν, αλλά επίσης νομίζω ότι μέχρι στιγμής είχα συμμετοχή σε μια πολύ καλή δουλειά εδώ. Αν πάρουμε και το κύπελλο θα είναι όλα πολύ καλά».

Ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος, Γιώργος Γιακουμάκης, επεσήμανε ότι: «Oι Ολλανδοί ζουν για το ποδόσφαιρο. Θέλουν πολύ έναν τίτλο. Δεν ξέρω αν αυτό όμως είναι εφικτό. Υπάρχουν καλοί παίκτες, όμως άλλες ομάδες συνολικά είναι καλύτερες. Τα φαβορί για μένα είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι πιο ολοκληρωμένες αυτές οι ομάδες. Δεν έχουν μόνο αστέρες μέσα. Είναι πιο δυνατές συνολικά».

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Νίκος Νταμπίζας, έχρισε την Αγγλία ως φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου: «Θεωρώ ότι οι Άγγλοι θα πάνε μακριά, έχει φτάσει η στιγμή να κάνουν το επόμενο βήμα και να κατακτήσουν το EURO. Δεν έχουν αυτές τις αγκυλώσεις που είχαν παλαιότερα. Το παιχνίδι τους έχει περισσότερη τακτική. Οι Άγγλοι είναι ένα από τα φαβορί μαζί με τις παραδοσιακές δυνάμεις, δηλαδή τη Γαλλία, την Ισπανία, και τη Γερμανία».

