Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας - Σακελλαροπούλου: Το μήνυμά της μετά τη συνάντηση με μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας, είναι μια αφορμή να επανεπιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η προστασία, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας, αποτελούν ηθικό χρέος κάθε δημοκρατικού κράτους» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη συνάντησή της, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και τα μέλη Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και Στέλλα Μπελιά, πρόεδρο Οικογενειών «Ουράνιο Τόξο».

Η κυρία Σακελλαροπούλου, τόνισε, επίσης, ότι η αταλάντευτη προσήλωση σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, που ενθαρρύνει και στηρίζει το οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή και την αγάπη, είναι όχι μόνο καθήκον, αλλά και κατάκτηση όλων μας

Αφού ενημερώθηκε για το έργο της Επιτροπής και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αποφασιστικότητα να μπει τέλος σε όλων των ειδών τις διακρίσεις που ακόμη και σήμερα υφίστανται στη χώρα μας οι ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες, επισήμανε ότι «τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ μελών της».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «σήμερα είναι σειρά και της ελληνικής Πολιτείας να προχωρήσει, με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, στην άρση των όποιων διακρίσεων υπονομεύουν την αρχή της ισονομίας ή περιορίζουν τα δικαιώματα πολιτών λόγω της ταυτότητας φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού τους», ενώ τόνισε και την ανάγκη, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στο περιβάλλον του σχολείου, καθώς και την προστασία των παιδιών των ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών από τον στιγματισμό.

