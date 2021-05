Πολιτισμός

Αλόννησος: ανοίγει τις πύλες του ο Επισκέψιμος Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος

Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του στην Περιστέρα Αλοννήσου. Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Επισκέψιμος Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος (ΕΕΑΧ) Περιστέρας Αλοννήσου, θα λειτουργήσει από την 1η Ιουνίου, όπως ορίζεται από την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλοννήσου, σημειώνει το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ σε ανακοίνωσή του.

«Όπως διευκρινίζεται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η Υπηρεσία προετοιμάζεται και προγραμματίζει, ώστε κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα να επαναλειτουργήσει πιλοτικά ο ΕΕΑΧ Περιστέρας, σε εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, παρά τους περιορισμούς και τα μέτρα λόγω της πανδημίας, τα οποία ήρθησαν μόλις πρόσφατα», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

