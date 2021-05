Κόσμος

Κορονοϊός – Ολλανδία: οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ επιστρέφουν στις δουλειές τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πορνεία είναι νόμιμη στην Ολλανδία, αλλά είχε απαγορευτεί τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των περιορισμών με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ θα αρχίσουν και πάλι να δουλεύουν στην Ολλανδία αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της χαλάρωσης των περιορισμών της COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Χιούγκο ντε Γιόνγκε.

Οι αρχές θα επιτρέψουν επίσης να ανοίξουν την Τετάρτη οι ζωολογικοί κήποι, τα πάρκα, τα γυμναστήρια και οι εξωτερικές πισίνες, καθώς η εξέλιξη της εμβολιαστικής εκστρατείας κατά της COVID-19 περιόρισε τις πιέσεις στα νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός σε δημοσιογράφους.

Η πορνεία είναι νόμιμη στην Ολλανδία, αλλά η κυβέρνηση την απαγόρευσε στα μέσα Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των περιορισμών με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ έκαναν διαμαρτυρία στο Άμστερνταμ τον Μάρτιο, λέγοντας ότι σε βάρος τους γίνονται διακρίσεις καθώς οι αρχές επέτρεψαν να επαναλειτουργήσουν δραστηριότητες με στενή επαφή όπως τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα μασάζ.

Κατά τη διάρκεια του lockdown, η κυβέρνηση προσέφερε περιορισμένη οικονομική στήριξη στους εργαζομένους της βιομηχανίας του σεξ που είχαν σύμβαση εργασίας σε ισχύ και μπορούσαν να αποδείξουν ότι η πανδημία τους κόστισε τουλάχιστον το 20% των εσόδων τους.

Ο ντε Γιόνγκε δήλωσε ότι τα επίπεδα εμβολιασμού και μολύνσεων έχουν φθάσει τώρα σε ένα σημείο όπου η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει με τα σχέδιά της για μετρημένη χαλάρωση των περιορισμών.

Την Πέμπτη θα ξανανοίξουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες και τα περαιτέρω βήματα, όπως το άνοιγμα των μουσείων και η επαναλειτουργία των εσωτερικών χώρων των εστιατορίων, αναμένονται τις επόμενες τρεις εβδομάδες, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Είναι ένα υπεύθυνο βήμα αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να παραμείνουμε πολύ προσεκτικοί», δήλωσε ο ντε Γιόνγκε σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην ευρύτερη χαλάρωση. «Βλέπουμε σημαντική συνεισφορά από τους εμβολιασμούς. Αλλά δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί», πρόσθεσε.

Οι μολύνσεις κορονοϊού στην Ολλανδία έχουν μειωθεί πάνω από ένα τέταρτο αυτό τον μήνα, αφού σκαρφάλωσαν στα υψηλότερα επίπεδα του έτους τον Απρίλιο. Αυτό έχει μειώσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19 κατά περισσότερο από 10% την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι νέες εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από 20%.

Από την αρχή της πανδημίας, στη χώρα των 17 εκατ. κατοίκων έχουν επιβεβαιωθεί περίπου 1,6 εκατ. κρούσματα κορονοϊού, με πάνω από 20.000 θανάτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ανοίγουν τα γυμναστήρια - Τι θα γίνει με γάμους και βαπτίσεις

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση - αυτόπτης μάρτυρας: Ο συνοδηγός τον πυροβόλησε εξ επαφής

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας - Μητσοτάκης: Στις σύγχρονες Δημοκρατίες δεν έχουν θέση διαχωρισμοί