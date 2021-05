Πολιτική

Ο Δένδιας στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, στην περιοχή που φλέγεται από τις εχθροπραξίες.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και υπέρμαχος της προώθησης της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, είναι ενεργή στα διπλωματικά τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, τονίζουν διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί σειρά επαφών με τους ομολόγους του των κρατών της περιοχής. Μάλιστα ο κ. Δένδιας θα είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη από την έναρξη της κρίσης, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Επισημαίνεται τέλος πως η συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων υποδηλώνει το εύλογο ενδιαφέρον της χώρας για την προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και της διατήρησης του καθεστώτος τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ανοίγουν τα γυμναστήρια - Τι θα γίνει με γάμους και βαπτίσεις

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση - αυτόπτης μάρτυρας: Ο συνοδηγός τον πυροβόλησε εξ επαφής

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας - Μητσοτάκης: Στις σύγχρονες Δημοκρατίες δεν έχουν θέση διαχωρισμοί