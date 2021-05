Πολιτισμός

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους

Διεθνής Ημέρα Μουσείων, αύριο, με ελεύθερη είσοδο και σε διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Με ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με πλήθος διαδικτυακών εκδηλώσεων, γιορτάζεται αύριο, Τρίτη, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

Το θέμα που επέλεξε φέτος το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων είναι «Το Mέλλον των Μουσείων: Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση».

Με την επιλογή του θέματος αυτού το ICOM μας καλεί να διερευνήσουμε τις προοπτικές, τις ανάγκες, αλλά και τον ρόλο των μουσείων στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Επίσης, με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος του ICOM επέλεξε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ως τιμώμενο μουσείο για το 2021. Οι συλλογές του μουσείου, αλλά και οι επετειακές του δράσεις, αποτελούν αφορμή για αναστοχασμό της ιστορίας της χώρας με το βλέμμα στο μέλλον. Αύριο, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα εγκαινιάσει την κεντρική επετειακή έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ '21.

Είναι γεγονός -αναφέρει το Ελληνικό Τμήμα του ICOM- ότι η πανδημία αιφνιδίασε και έπληξε με πρωτοφανή και βίαιο τρόπο ολόκληρο τον πλανήτη, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη δομή των κοινωνιών μας. Ειδικότερα, η παρατεταμένη κρίση είχε σοβαρό αντίκτυπο στη λειτουργία των μουσείων και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια κρίση λειτούργησε και ως καταλύτης για την προώθηση σημαντικών αλλαγών που είχαν ήδη δρομολογηθεί και αφορούν ιδιαίτερα την ψηφιοποίηση των μουσειακών συλλογών και την αναζήτηση νέων τρόπων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας, ώστε να κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού. Έτσι, ακόμη και αυτή τη δύσκολη περίοδο, τα μουσεία συνεχίζουν το έργο τους μέσα από ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις. Αποδεικνύουν έτσι ότι είναι ζωντανοί οργανισμοί που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική καμπή για την κοινωνία μας, τα μουσεία καλούνται να γίνουν πρωτοπόροι στη νέα εποχή, να ενδυναμώσουν τον ουσιαστικό πολιτιστικό και κοινωνικό τους ρόλο και να επιβεβαιώσουν με αποφασιστικό τρόπο την καθοριστική συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, η δημιουργική δύναμη των μουσείων μπορεί να αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης και αλλαγής στην μετά-Covid εποχή.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM αποτελεί για δεύτερη συνεχή χρονιά τον κόμβο προβολής των δράσεων των ελληνικών μουσείων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού. Ενενήντα και πλέον φορείς από όλη την Ελλάδα διοργανώνουν πλήθος εκδηλώσεων, τόσο στις ιστοσελίδες τους και όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού (http://icom-greece.mini.icom.museum/

