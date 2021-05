Life

Εβελίνα Βαρσάμη: “Ραγίζει” καρδιές η νέα της ανάρτηση για τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη

Τι αναφέρει σε ανάρτησή της για το τροχαίο...

Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης τα τελευταία χρόνια διανύει τον δικό του Γολγοθά, αφού το τροχαίο με τη μηχανή που είχε το Δεκέμβριο του 2017 του προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τον ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα.

Πριν από λίγη ώρα, η σύζυγός του, Εβελίνα Βαρσάμη, έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και “ράγισε” καρδιές.

