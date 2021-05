Αθλητικά

Ιτούδης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας συνεχίζουν μαζί

Δείτε τα επιτεύγματα του Έλληνα τεχνικού, στον πάγκο της «ομάδας του στρατού».

Ο Δημήτρης Ιτούδης συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς ο ρωσικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (17/5) την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών γι' ακόμη δύο χρόνια, η οποία λήγει πλέον το καλοκαίρι του 2023.

Ο Έλληνας προπονητής συμπληρώνει φέτος επτά χρόνια στον πάγκο της «ομάδας του στρατού», χρονικό διάστημα που είναι το μεγαλύτερο στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Υπό την καθοδήγηση του Ιτούδη η ΤΣΣΚΑ κατέκτησε δύο φορές τη Euroleague (2016, 2019), έφτασε έξι φορές στο φάιναλ φορ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ κατέκτησε έξι φορές τον τίτλο στη VTB League και το ρωσικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, το 2016 και το 2019 ο Ιτούδης αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Euroleague, ενώ οι συνάδελφοί του στη VTB League τον έχουν αναδείξει τρεις φορές ως τον καλύτερο τεχνικό στη διοργάνωση.

Σε δηλώσεις μετά την επέκταση της συνεργασίας του με την ΤΣΣΚΑ, ο Ιτούδης τόνισε μεταξύ άλλων, «Είναι τεράστιο προνόμιο και τιμή για μένα που ο σύλλογος της ΤΣΣΚΑ με εμπιστεύθηκε για να οδηγήσω την ομάδα. Ειλικρινά, σας ευχαριστώ γι' αυτή την ευκαιρία. Την ίδια στιγμή, όπως οι φίλαθλοί μας και η διοίκηση του συλλόγου ξέρουν πολύ καλά, αισθάνομαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ τα χρώματα, την ιστορία και το μέλλον της ΤΣΣΚΑ.

Σε αυτή τη δουλειά όλοι συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, αισθάνομαι ότι γίνομαι καλύτερος προπονητής και άνθρωπος. Αυτό οφείλεται στη συνεργασία με τη διοίκηση, τους παίκτες, το σταφ, όλους τους υπαλλήλους του συλλόγου. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, να φέρνω νέες ιδέες και να καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια».

