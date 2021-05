Life

Τρεις λόγοι για να τρως μακαρόνια το βράδυ

Γιατί τα ζυμαρικά είναι το ιδανικό βραδινό γεύμα, ακόμα κι αν είσαι σε δίαιτα.

Η κατανάλωση ζυμαρικών και γενικά υδατανθράκων όπως ρύζι, πατάτες ή ψωμί μπορεί να έχει συγκεκριμένα οφέλη, όταν καταναλώνονται αργά το απόγευμα, σύμφωνα με έρευνα Πανεπιστημίου του Ισραήλ που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Obesity».

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, ο λόγος δεν είναι ένας αλλά τρεις και είναι βέβαιο ότι θα σε εκπλήξουν. Ιδού λοιπόν οι 3 βασικοί λόγοι που είναι καλό να προτιμήσεις να φας ζυμαρικά το βράδυ.

1ος λόγος: Μας κρατούν χορτάτους

Το ψωμί, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα δημητριακά ανήκουν στους σύνθετους υδατάνθρακες, οι οποίοι ενισχύουν το αίσθημα του κορεσμού. Ο πρώτος λόγος λοιπόν για να τα προτιμήσουμε ως βραδινό γεύμα είναι ότι μας κρατούν χορτάτους για αρκετή ώρα, οπότε δεν θα ξαναπεινάσουμε μέχρι να πάμε για ύπνο. Επίσης, ικανοποιούν το αίσθημα λιγούρας. Αυτό σημαίνει ότι ένα πιάτο μακαρόνια θα σε κρατήσει μακριά από το βραδινό τσιμπολόγημα, που συνήθως σε προσανατολίζει σε τροφές πλούσιες σε λιπαρά, αλάτι, ζάχαρη και θερμίδες ιδιαίτερα αν έχεις την τάση να τρως για συναισθηματικούς λόγους τις βραδινές ώρες.

