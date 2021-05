Πολιτική

Τσιάρας για Ποινικό Κώδικα: θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που θίγουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα

Η συζήτηση στη Βουλή για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και την έκτιση των ποινών, με αφορμή το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει στα χέρια της η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τις προτάσεις της επιτροπής παρακολούθησης του νέου Ποινικού Κώδικα, για τις αναγκαίες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις. Στο θέμα αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όταν ο πρόεδρος της επιτροπής Μάξιμος Χαρακόπουλος είπε ότι η κοινή γνώμη παρακολούθησε σοκαρισμένη το άγριο έγκλημα, σε βάρος της νεαρής μητέρας, στα Γλυκά Νερά, αλλά και ότι εξίσου μεγάλο είναι το σοκ, από τις πληροφορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας, αναφορικά με τις ποινές που θα αντιμετωπίσουν οι δολοφόνοι της όταν συλληφθούν.

«Όπως έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί, το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν προτάσεις εκ μέρους της επιτροπής του νέου Ποινικού Κώδικα προκειμένου ζητήματα που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να πλήττουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα να αντιμετωπιστούν, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα. Στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα θα δείτε να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

«H ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη το φρικτό έγκλημα που έγινε στα Γλυκά Νερά. Το σοκ είναι μεγαλύτερο, από τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, για την ενδεχόμενη ποινή που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι δολοφόνοι, όταν συλληφθούν», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι το αρμόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει επικηρύξει τους δολοφόνους, «αλλά υπάρχει ζήτημα με τις ποινές, με βάση την τελευταία αλλαγή που έλαβε χώρα το 2019 στον Ποινικό Κώδικα και τις διατάξεις για την υφ' όρων αποφυλάκιση».

«Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ξαναδούμε», είπε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και προσέθεσε, «Ο νομοθέτης, κάθε φορά έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα της αποσυμφόρησης των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Υπάρχει πραγματικά ζήτημα τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά με την έλευση πολλών μεταναστών. Μεγάλο μέρος των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, είναι γνωστό ότι είναι εγκληματίες αλλοδαποί ή παραβατικά στοιχεία. Όμως στο όνομα της αποσυμφόρησης δεν μπορεί να φτάνουμε στο άλλο άκρο και για τέτοια στυγνά, ειδεχθή, αδικήματα να υπάρχουν τέτοιες μικρές ποινές που δεν λειτουργούν αποτρεπτικά, παραδειγματικά ούτε και σωφρονιστικά».

Στη συζήτηση παρενέβη ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. «Για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, με το νέο Ποινικό Κώδικα, η υφ’ όρων απόλυση για τα ισόβια, έγινε αυστηρότερη. Έγινε κατ΄ελάχιστον 20 έτη από 19 έτη, και έγινε 25 έτη από 20 έτη για τους πολυϊσοβίτες. Τα υπόλοιπα είναι θέματα που θα συζητηθούν στην ελληνική κοινωνία και μεταξύ των επιστημονικών φορέων», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

