Κορονοϊός - Γεραπετρίτης: Προειδοποίηση για αυστηρότερα μέτρα

"Διαρκής η μάχη κατά του κορονοϊού, απαιτείται προσήλωση στην τήρηση των μέτρων", διαμηνύει ο υπουργός Επικρατείας.

«Είναι διαρκής η μάχη κατά του κορονοϊού και θα πρέπει όλοι, μα όλοι, να είμαστε πάρα πολύ προσηλωμένοι στην τήρηση των μέτρων»: το μήνυμα αυτό έστειλε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, εξαγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ δεν απέκλεισε, εφόσον χρειασθεί, και την αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου.

Από τη στιγμή εξάλλου που ανοίξει η δυνατότητα εμβολιασμού και για την ηλικιακή ομάδα 18 και άνω, θα μπορούσε να ανοίξει και η συζήτηση περί προνομίων, πρόσθεσε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό "Αθήνα 9,84". Ενώ για το θέμα της εγκληματικότητας, ταυτόχρονα με την επισήμανση ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται «πολύ κάτω από το μέσο όρο» της ευρωπαϊκής εγκληματικότητας, εξήγγειλε αυστηροποίηση του πλαισίου, ιδίως για την έκτιση των ποινών.

Αναλυτικά, το σήμα, ότι «θα πρέπει να εμπεδώσουμε ότι δεν χωρεί κανένας εφησυχασμός, ότι ο ιός είναι εδώ, ότι δεν έχουμε απαλλαγεί και η περίοδος είναι πολύ κρίσιμη», έστειλε ο υπουργός Επικρατείας στην «αφετηρία» της συνέντευξής του, γι΄ αυτό και, συμπλήρωσε, πρέπει όλοι να επιδείξουμε αυτοπειθαρχία: «Ναι, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα πλην όμως εξακολουθούν να υφίστανται πολύ σημαντικοί περιορισμοί, τους οποίους πρέπει να εμπεδώσουμε», οι μάσκες, οι αποστάσεις, η έλλειψη ισχυρού κοινωνικού συγχρωτισμού, οι περιορισμοί στην εστίαση, στο λιανεμπόριο, η υποχρεωτική διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ, η μετακίνηση στα νησιά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήταν τα παραδείγματα που έφερε.

Και την ίδια στιγμή, παράλληλα με την αυτοπειθαρχία, θα συνεχίζονται οι έλεγχοι: τουλάχιστον έξι καταστήματα έκλεισαν για 15 ημέρες, ήταν το επιχείρημα που επικαλέστηκε, συνεπώς στην ερώτηση αν η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε αυστηροποίηση του πλαισίου, ο Γ. Γεραπετρίτης απάντησε ως εξής: «το απεύχομαι, θεωρώ ότι θα δείξουμε την προσήκουσα προσοχή». Πάντως, συνέχισε, «δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι ευκταίο. Το ιδανικό είναι να μπορέσουμε από μόνοι μας να αυτορρυθμιστούμε στα ζητήματα αυτά. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και θα είναι έλεγχοι που θα αφορούν και τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.

Και, αναγνωρίζοντας ότι «δυστυχώς φαίνεται πως όλοι κάπως έχουμε χαλαρώσει», παρά ταύτα, πρόσθεσε, «είναι μια διαρκής μάχη θα πρέπει όλοι, μα όλοι, να είμαστε πάρα πολύ προσηλωμένοι στην τήρηση των μέτρων».

Σε ό,τι αφορά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που τα χρησιμοποίησε σε τέτοια ευρεία κλίμακα», σε κάθε περίπτωση «είναι βέβαιο και εξασφαλισμένο ότι για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί - εκτιμάται για ένα μήνα ακόμη - θα υπάρξει απόλυτη επάρκεια» στα συγκεκριμένα τεστ.

Και για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αυτό ήταν, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «ίσως το πιο δύσκολο τεχνικά εγχείρημα που έχει αναλάβει τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική Πολιτεία και πανθομολογούμενα έχουμε πάει πολύ καλά. Συστηματικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε πληθυσμό πάνω από 100.000 που εμβολιάζεται καθημερινά, ένας στους εκατό Έλληνες εμβολιάζεται κάθε μέρα», θύμισε σχετικώς. Εν κατακλείδι, «αν όλα πάνε καλά, στο τέλος Ιουνίου θα έχουμε ένα τείχος ανοσίας το οποίο θα μας επιτρέπει να πορευθούμε με ασφάλεια και στον τουρισμό, στο τέλος Ιουνίου ένα πολύ υψηλό ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί».

Στο ερώτημα για τα προνόμια τα οποία θα μπορούν να απολαμβάνουν όσοι εμβολιάστηκαν, ο υπουργός δήλωσε ότι από τον Ιούνιο που θα ανοίξει ο εμβολιασμός και για την ηλικιακή ομάδα 18 και άνω, θα μπορούσε να ανοίξει η συζήτηση αυτή. Υπό τον όρο, επανέλαβε με έμφαση, ότι έχει προηγηθεί η δυνατότητα για καθολικό εμβολιασμό ώστε «εν τέλει να είναι επιλογή του καθενός αν θα εμβολιαστεί». Συμπερασματικώς, «θα αρχίσουμε να το συζητάμε» όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τους 18 και άνω, ενώ όπως, συμπλήρωσε, «θα μπορούσε να ανοίξει και η συζήτηση για τον τυχόν υποχρεωτικό εμβολιασμό ορισμένων κατηγοριών».

Σε αυτό το τελευταίο θέμα, και ειδικότερα για τους υγειονομικούς, είναι «μια συζήτηση την οποία θα την ανοίξουμε με βάση και τα προβλεπόμενα στο νόμο», ταυτόχρονα όμως είναι και «μια συζήτηση με επιστημονικό χαρακτήρα αλλά και βαθύτατα πολιτική και ηθική».

Είναι, με άλλα λόγια, και «ζήτημα κοινωνικής αλληλεγγύης που επιδεικνύουν οι άνθρωποι αυτοί, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί στο εγγύς μέλλον».

Κλείνοντας με το θέμα της εγκληματικότητας, ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε πως «σύμφωνα με όλα τα αντικειμενικά στοιχεία, η εγκληματικότητα την τελευταία διετία έχει σαφέστατα μειωθεί έναντι των προηγούμενων ετών. Η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο εγκληματικότητας που υπάρχει». Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα, τα οποία, σύμφωνα με τον Γ. Γεραπετρίτη, είναι «πολύ ισχυρά και προκαλούν σοκ στην κοινωνία», γι' αυτό και «θα υπάρξει μια συγκροτημένη προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων». Συγκεκριμένα, «πρώτον, θα υπάρξει μια οργανική και λειτουργική αναβάθμιση της Αστυνομίας και δεύτερον, θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με την καταστολή, τις ποινικές προβλέψεις».

Θυμίζοντας εξάλλου την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα που έγινε λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Γ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «οδήγησε σε αρκετές ασύμμετρες καταστάσεις σε ό,τι αφορά την έκτιση των ποινών». Σήμερα όμως, μια διαρκής επιτροπή στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από δικαστές και εξειδικευμένους επιστήμονες, «θα εισηγηθεί και πολύ σύντομα να περιμένουμε τροποποιήσεις τέτοιες που θα διασφαλίζουν ότι δεν είναι δυνατόν εγκληματίες, οι οποίοι έχουν καταδικασθεί για ιδιαιτέρως απεχθή εγκλήματα, θα μπορούν να βγαίνουν». Εν κατακλείδι, θα υπάρξει «γενικότερη αυστηροποίηση του πλαισίου ιδίως έκτισης των ποινών».

