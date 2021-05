Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβόλιο Johnson & Johnson: Αργοπορημένες οι παραδόσεις στην ΕΕ

Η εταιρεία θα παραδώσει αυτήν την εβδομάδα τα μισά εμβόλια από όσα προβλέπονταν αρχικά. Τι λέει αξιωματούχος της ΕΕ για την καθυστέρηση.

Η εταιρεία Johnson & Johnson μείωσε στο μισό την ποσότητα των εμβολίων για την COVID-19 που επρόκειτο να παραδώσει αυτήν την εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, γεγονός που έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα εφοδιασμού που αντιμετώπιζε ο αμερικανικός κολοσσός αφότου άρχισε να στέλνει το σκεύασμά της στην Ευρώπη, τον Απρίλιο.

Με βάση το συμβόλαιό της με την ΕΕ, η J&J έχει δεσμευτεί να παραδώσει 55 εκατομμύρια δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Μέχρι στιγμής έχει παραδώσει λιγότερα από 5 εκατομμύρια, δηλαδή κάτω από το 10% του αρχικού στόχου.

Εκτός από τις αρχικές καθυστερήσεις, η φαρμακοβιομηχανία «μειώνει τις παραδόσεις της αυτήν την εβδομάδα στο μισό», είπε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες με τις παρασκευάστριες εταιρείες. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές πόσεις δόσεις θα παραδοθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε πόσες ήταν προγραμματισμένο να παραδοθούν αυτήν την εβδομάδα.

Η J&J δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μόνο μια περιορισμένη, προσωρινή μείωση» των παραδόσεων, που θα καλυφθούν σε επόμενο στάδιο, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τόσο η πηγή του πρακτορείου όσο και ο εκπρόσωπος τόνισαν ότι η στόχος της εταιρείας παραμένει η παράδοση των 55 εκατομμυρίων δόσεων που έχει υποσχεθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Η J&J αντιμετώπισε προβλήματα παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι οι δόσεις που προορίζονται για την Ευρώπη παράγονται τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ένα εργοστάσιο του Λέιντεν, στην Ολλανδία.

Αρχικά η εταιρεία σχεδίαζε να αρχίσει τις παραδόσεις στην ΕΕ την 1η Απριλίου, όμως τις ανέβαλε για τα μέσα του μήνα, λόγω προβλημάτων στην παραγωγή. Στη συνέχεια, οι παραδόσεις διακόπηκαν και πάλι για λόγους ασφαλείας, αφού η χρήση του εμβολίου σταμάτησε προσωρινά στις ΗΠΑ, μέχρι να εξεταστεί η πιθανή σύνδεσή του με την εμφάνιση σπάνιων θρομβοεμβολών. Οι παραδόσεις στην Ευρώπη ξανάρχισαν μία εβδομάδα αργότερα.

Μέχρι σήμερα, οι εταιρεία είχε παραδώσει 2,6 εκατομμύρια δόσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, με βάση στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει πιο επικαιροποιημενα στοιχεία για τις παραδόσεις, επιβεβαίωσε ότι έχουν παραληφθεί λιγότερες από 5 εκατομμύρια δόσεις.

