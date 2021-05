Life

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έσωσε κουτάβι μέσα από τα σκουπίδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση προκάλεσε η κίνηση του δημοφιλούς ηθοποιού να σώσει ένα νεογέννητο σκυλάκι που είχε πετάξει κάποιος σε κάδο απορριμμάτων.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Στο άκουσμα του κλάματος ενός κουταβιού, ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μπαίνει μέσα στον κάδο απορριμμάτων και με τα χέρια του αρχίζει να ψάχνει στα σκουπίδια, για να βρει το ζώο που καλούσε σε βοήθεια.

Η συγκινητική διάσωση έγινε στην Αργαλαστή του Βόλου, το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς ο ηθοποιός επέστρεφε από τον εμβολιασμό του.

Μέσα στα σκουπίδια, ο ηθοποιός με τη σύζυγό του, βρήκαν ένα λευκό κουτάβι και αμέσως το ονόμασαν “Τυχερούλη”.

«Πώς είναι δυνατόν κάποιος που μοιάζει με άνθρωπο να πετάει μία ψυχούλα στα σκουπίδια;», διερωτήθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Το αδέσποτο σκυλάκι υιοθετήθηκε από μία οικογένεια στο Πήλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη ηλικιωμένος που αυνανιζόταν έξω από σχολείο

Κορονοϊός - Εμβόλιο Johnson & Johnson: Αργοπορημένες οι παραδόσεις στην ΕΕ

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: πολυεπίπεδη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών