“Γέφυρα 2”- Σταϊκούρας: “Κούρεμα” επιχειρηματικών δανείων

Τι ισχύει για εξυπηρετούμενα και τι για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ 2" ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλής ("κούρεμα" τόκων και κεφαλαίου), μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθείσας δόσης και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής.

Ειδικότερα η ρύθμιση η οποία συντόμως θα κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει ότι οι τράπεζες πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου:

1. Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλ. όσο διαρκεί η επιδότηση),

2. Να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α. μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής, ή/και

β. διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και

γ. διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής άξιας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ), ή/και

δ. επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, και

3. να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Β. Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων:

Να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της Κρατικής επιδότησης,

Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Tα νέα μέτρα θα ισχύσουν και για τις 33.792 επιχειρήσεις που υπέβαλαν μέχρι χθες αίτηση στο πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2".

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν της επιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για 8 μήνες καθώς και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων.

Δεδομένου αυτών των εξελίξεων, η πληρωμή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά αναδρομικά και τον μήνα Μάιο. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά και το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων.

O υπουργός Οικονομικών σε ανακοίνωση του τονίζει ότι «τα μέτρα που ενεργοποιούνται πρώτη φορά στη χώρα μας, και είναι προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

