Αθλητικά

Ο Πιτίνο έρχεται στην Αθήνα για την Εθνική μπάσκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινάει η προετοιμασία για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά. Τι θα γίνει με Σπανούλη;

Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Ρικ Πιτίνο στη χώρα μας, με τον έμπειρο τεχνικό να αναμένεται επί αθηναϊκού εδάφους την Παρασκευή 21 Μαΐου, προκειμένου να πιάσει άμεσα δουλειά στην Εθνική Ανδρών και να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά.

H έναρξη της προετοιμασίας είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου, με όσους παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ενσωματωθεί σε αυτή ο Βασίλης Σπανούλης.

Άμεσοι συνεργάτες του Πιτίνο στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής θα είναι οι Ηλίας Παπαθεοδώρου, Θανάσης Σκουρτόπουλος και Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο Νίκος Παππάς θα έχει επιτελικό ρόλο, ενώ γυμναστής της Εθνικής θα είναι ο Κώστας Χατζηχρήστος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη ηλικιωμένος που αυνανιζόταν έξω από σχολείο

Κορονοϊός - Εμβόλιο Johnson & Johnson: Αργοπορημένες οι παραδόσεις στην ΕΕ

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: πολυεπίπεδη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών