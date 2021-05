Κόσμος

“Τούρκος” ο Ερντογάν με Μπάιντεν για τη Γάζα: Έβαψες τα χέρια σου με αίμα

Ποια απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ εξόργισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Φραστικά πυρά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιώντας πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του ο Ερντογάν είπε πως «σήμερα είδαμε την υπογραφή του Μπάιντεν σε μια σοβαρή συμφωνία για παροχή όπλων στο Ισραήλ. (…) Κύριε Μπάιντεν πήρες το μέρος των Αρμενίων στην αποκαλούμενη “Γενοκτονία”. Τώρα δυστυχώς γράφεις ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σου σε αυτό το ατύχημα, στην επίθεση κατά της Γάζας, (…) που έκανε μάρτυρες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι… «το καθήκον μας είναι να στηρίζουμε τους κατατρεγμένους και να φροντίζουμε για τα δικαιώματά τους. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, προκάλεσε περισσότερο πόνο στην περιοχή».

Ο Ερντογάν δεν ξέχασε και την απόφαση των ΗΠΑ και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσουν ως πρωτεύουσα της χώρας την Ιερουσαλήμ: «Η επιθετικότητα του Ισραήλ και οι αιματοχυσίες, που είναι τώρα συνήθεια, καθώς επαναλαμβάνονται σε κάθε Ραμαζάνι, μας δηλητηρίασαν όλους».

