Αθλητικά

Euro 2020 - Βέλγιο: η αποστολή του Μαρτίνεθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ γίνεται ο πρώτος προπονητής που ανακοινώνει την 26μελή αποστολή.

Του Μανώλη Μανή

Το Βέλγιο είναι ένα από τα φαβορί, για να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου.

Ο τεχνικός της ομάδας δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και έτσι συμπεριέλαβε όλα τα μεγάλα αστέρια στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το EURO 2020.

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Σιμόν Μινιολέ (Μπριζ), Ματς Σελς (Στρασμπούρ)

Αμυντικοί: Τόνι Αλντερβάιρελντ (Τότεναμ), Ντέντρικ Μπογιάτα (Χέρτα), Τζέισον Ντεναγέρ (Λιόν), Τόμας Βερμάελεν (Βίσελ Κόμπε), Γιαν Βερτόνγκεν (Μπενφίκα)

Μέσοι: Γιανίκ Καράσκο (Ατλέτικο Μαδρίτης), Τίμοθι Καστάνιε (Λέστερ), Νασέρ Τσαντλί (Μπασακσεχίρ), Τοργκάν Αζάρ (Ντόρτμουντ), Τομά Μενιέ (Ντόρτμουντ), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Λεάντερ Ντεντόνκερ (Γουλβς), Ντένις Πράετ (Λέστερ), Γιούρι Τίλεμανς (Λέστερ), Χανς Βανάκεν (Μπριζ), Άξελ Βίτσελ (Ντόρτμουντ)

Επιθετικοί: Τζέρεμι Ντοκού (Ρεν), Εντέν Αζάρ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ντρις Μέρτενς (Νάπολι), Λεάντρο Τροσάρντ (Μπράιτον), Μίτσι Μπατσουαγί (Κρίσταλ Πάλας), Κριστιάν Μπεντέκε (Κρίσταλ Πάλας), Ρομέλου Λουκάκου (Ίντερ).

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πιτίνο έρχεται στην Αθήνα για την Εθνική μπάσκετ

“Γέφυρα 2”- Σταϊκούρας: “Κούρεμα” επιχειρηματικών δανείων

Ολλανδός έφερε τη Σαντορίνη… στην αυλή του (βίντεο)