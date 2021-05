Κοινωνία

Κεφαλονιά: Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο - Σε σχεδία εντοπίστηκε άνδρας

Στην περιοχή έσπευσαν παραπλέοντα πλοία και ένα πλωτό του Λιμενικού.

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος, στο οποίο επιβαίνει ένας Βρετανός υπήκοος, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς.

Ο επιβαίνων του σκάφους μετεπιβιβάστηκε σε σωστική σχεδία, ενώ στο σημείο έσπευσαν τρία παραπλέοντα πλοία και ένα πλωτό του Λιμενικού.

Στη θαλάσσια περιοχή ο καιρός είναι καλός.

